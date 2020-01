Los extraterrestres existen y podrían estar aquí, según la primera viajera espacial británica

Escena de Men In Black (1997). Gif : Sony Pictures.

¿Los extraterrestres existen? Hasta ahora no existe ningún tipo de evidencia verídica o comprobable al respecto, sin embargo, si tomamos en cuenta lo vasto que es el universo, se hace difícil pensar que seamos los únicos seres vivos que existen. Así lo cree la astronautra Helen Sharman.



La Doctora Helen Sharman fue la primera astronauta de Reino Unido en viajar al espacio (contand o mujeres y hombres, por cierto), y la primera mujer en visitar Mir, la estación espacial modular rusa, en mayo de 1991. En una columna reciente publicada por The Guardian, la química y astronauta asegura que hay una razón muy sencilla pero importante para creer que no somos los únicos seres vivos en el universo.

“Los extraterrestres existen, no es posible que no. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. ¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí ahora mismo y simplemente no podemos verlos”.

Sharman no es la primera en mencionar esta teoría, pero no por ello deja de ser posible, al menos en teoría. La humanidad lleva mucho tiempo buscando vida extraterrestre de muchas formas posibles, incluyendo el estudio de exoplanetas en estrellas cercanas, buscando planetas que se encuentren en la considerada zona “habitable” de la estrella, y con compuestos químicos que en teoría podrían permitir la vida basada en carbono. Pero, ¿acaso no podrían existir otros tipos de seres vivos que no se asemejen a nuestra composición química y biológica? Eso es lo que proponen científicos como Sharman.

Por supuesto, plantear que “quizás están aquí pero no podemos detectarlos” es un poco extremo, pero en esencia, la frase se relaciona a lo que plantea la teoría que menciona Sharman: quizás no hemos encontrado vida extraterrestre porque no podemos detectarla. O quizás simplemente no existen o no están a nuestro alcance, quién sabe. [The Guardian vía IGN]