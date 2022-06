Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos al Mercenario bocón (o bocazas, dependiendo de donde vivas) en la gran pantalla, pero una nueva película del personaje está en desarrollo, y los fanáticos pueden estar tranquilos: será fiel a la esencia que conocimos en las dos primeras películas.

Así lo han asegurado Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de la película, en una entrevista con The Playlist. Según los guionistas, Deadpool 3 no se verá afectado por la adquisición de Fox por parte de Disney. La película continuará siendo apta solo para mayores de 16 años (Rated “R” en Estados Unidos) y no será “Disney-ficada”, es decir, su estilo y trama no se vería modificado para intentar tener un estilo más “amigable” con todas las edades, al mejor estilo de muchas de las otras películas de superhéroes de Marvel, por ejemplo.

“Solíamos hacer todo a nuestra manera, por lo que hay algunas diferencias, pero creo que lo mejor de todo es que Marvel ha sido un gran apoyo. Ellos dejarán que Deadpool sea Deadpool. No digo que no puedan decir que quizás alguna broma es demasiado fuerte o excesiva, sí, eso podría suceder, quizás, pero hasta ahora Marvel solo nos ha apoyado en todo. Nos preguntan cómo pueden ayudarnos y qué queremos usar de su universo. Dejarán a Deadpool ser Deadpool”.

Reese y Wernick, que también participaron como guionistas en las dos entregas anteriores de Deadpool, dicen que están trabajando en la película basándose en una clasificación “R”, del mismo modo que lo hicieron en las p elículas anteriores. El mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en el pasado anunció que Deadpool estaría conectado con el MCU y sería de clasificación “R”, por lo que solo queda esperar por volver a ver a Ryan Reynolds en el traje del Mercenario que constantemente rompe la cuarta pared. [vía The Playlist]