Si bien las primeras impresiones del PSVR2 elogian una amplia variedad de características, así como la calidad general de la experiencia, una característica que no llegará a los nuevos equipos exclusivos de PS5 de Sony es la compatibilidad con versiones anteriores. Los títulos de realidad virtual de la compañía de la última generación se quedarán allí.



En el episodio más reciente del podcast oficial de PlayStation, Hideaki Nishino, vicepresidente senior de experiencias de plataforma en PlayStation, habló sobre las características destacadas y la saga de desarrollo del diseño y la construcción de los nuevos auriculares VR para PS5. Cuando se le preguntó directamente si los títulos de realidad virtual de última generación se podrían reproducir en los nuevos auriculares, Nishino afirmó que “los juegos de PSVR no son compatibles con PSVR2 porque PSVR2 está diseñado para brindar una experiencia de realidad virtual verdaderamente de próxima generación”.



Nishino destacó el conjunto de funciones avanzadas del PSVR2 como la razón aparente de esto, específicamente los controladores preparados para retroalimentación háptica, con disparadores adaptables, así como seguimiento de adentro hacia afuera y seguimiento ocular, entre otros. “Desarrollar juegos para PSVR2”, dijo Nishino, “requiere un enfoque completamente diferente al del PSVR original”.



Para ser honesto, me costaría nombrar incluso media docena de títulos memorables en el PSVR original. Pero no se puede negar que esto es un fastidio, especialmente cuando es probable que estos juegos sean conocidos por haber aparecido solo por un tiempo limitado en un hardware tan específico. Si bien parece que los títulos más grandes, como Resident Evil 7, obtendrán soporte completo para PSVR2, juegos como Robinson: The Journey o Golem corren el riesgo de perderse en el tiempo si no aparecen en otras plataformas de realidad virtual.



Si has estado siguiendo la saga de la compatibilidad con versiones anteriores en las plataformas de PlayStation, algo que Xbox ha entregado a fondo, tal vez esto no te sorprenda. Con suerte, esos clásicos olvidados de PSVR, sean lo que sean en realidad, encuentren una forma de salir de la isla de los experimentos inadaptados de Sony.