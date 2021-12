El pasado 13 de diciembre, Activision anunció su evento de Navidad para Call of Duty Vanguard y Call of Duty Warzone. Una de las sorpresas de ese evento es que, durante las partidas multijugador, puede aparecer el Krampus para castigar a los jugadores que se portan mal, y esta versión del Krampus no reparte carbón, precisamente. Reparte leña como si no hubiera mañana.

El Krampus es una especie de terrorífica contrapartida maligna de Santa Klaus que se encarga de castigar a los niños que se han portado mal en el folklore de algunas regiones centroeuropeas. El caso es que, en los últimos años, la criatura se ha hecho popular en el resto del mundo y Activision ha decidido contribuir a su infamia con una versión en el juego.

El Krampus del evento Festive Fervor es realmente difícil de matar, y encima es tan agresivo que básicamente puede convertir un alegre tiro teo online en una pavorosa carrera por tu vida perseguido por una picadora de carne con aspecto de cabra. Si crees que exageramos echa un vistazo a este pequeño vídeo con una de sus apariciones estelares.

Krampus aparece en cualquier momento de la partida y elige a un jugador. En Vanguard se supone que elige a los jugadores con peor puntuación por estar “jugando mal”, pero en Warzone parece elegir a sus víctimas de manera completamente aleatoria. El jugador al que el monstruo pone en su punto de mira recibe un mensaje en pantalla y comienza a escuchar unas inquietantes campanillas de Navidad acompañadas de los gruñidos del monstruo cuando está muy cerca. Matar, se le puede matar, pero el proceso dista mucho de ser sencillo, y si se te acerca mucho eres pienso para cabras. Aquí un vídeo de una de estas inquietantes persecuciones.

El título del vídeo es toda una declaración del sentir general de los jugadores hacia esta sorpresa navideña. “El Krampus debe irse”, reza una publicación extremadamente popular en un subreddit de Call opf Duty: Warzone. “Estaba en el Top 5 y el Krampus comenzó a perseguirme. Arruinó la partida. Ganar ya es difícil de por sí, pero ser cazado por una criatura prácticamente imposible de matar cuando quedan menos de 10 jugadores es demasiado. No creo que ese nivel de aleatoriedad sea bueno para el juego.”

Desde Activision no han dicho nada de que vayan a debilitar al Krampus ni han aclarado cuando termina el evento de navidad (solo anunciaron que comenzaba el 17 de diciembre). Todo indica que los jugadores harían bien en capear el temporal hasta que pasa y disfrutar un poco de la novedad mientras dure.