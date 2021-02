Imagen : Bungie

Me ha pasado a mi. Estaba buscando grupos de Destiny 2 con los que jugar a Trials of Osiris. Me uní a uno y lo siguiente fue descubrirme a mí mismo saltando por un precipicio durante varios minutos solo como protesta por lo realmente molesto que es el nuevo sistema de botín competitivo PVP de la nueva expansión.



Trials of Osiris fue alabado en el primer Destiny por sus intensos tiroteos y potentes recompensas. La pasada primavera Bungie por fin añadió el venerado modo de juego a Destiny 2, pero no lo hizo tal cual. Las trampas de los jugadores, los exploits y las armas completamente desequilibradas pueden convertir la experiencia de jugar a Trials of Osiris en un infierno, especialmente si eres un jugador esporádico no excesivamente interesado en el PVP. ¿Harto de recibir un disparo de escopeta Felwinter’s Lie en la cara? No estás solo, y algunos jugadores están saltando por precipicios al mejor estilo Lemmings para hacerse con botín de la manera más indolora posible.

Espera, ¿qué?...

Sí, verás... Los mejores objetos de Trials of Osiris solo se pueden obtener ganando siete partidas seguidas sin que te maten, pero las recompensas permiten hacerse con objetos aún bastante buenos. Una recompensa en particular te garantiza el objeto recompensa de la semana simplemente por hacer partidas, las ganes o las pierdas, y estrellarse contra el duro suelo es una manera mucho más rápida y decorosa de perder una partida. La alternativa es perder tiempo y esfuerzo en intentar ganar para perder de todos modos a manos del de la escopeta de arriba.



Así que esta es la forma en la que eché la tarde el otro día, formando parte de una troupe dedicada a saltar por precipicios en modo speedrun dentro del mapa Altar of Flame. Ese mapa en concreto es especialmente bueno porque el escenario está suspendido en el aire. Además Bungie había añadido equipo nuevo con motivo del inicio de temporada, y eso era aún mayor incentivo para hacer puenting sin cuerda. La recompensa de la semana era el rifle de pulsos Messenger, y también había posibilidad de hacerse con la mejora Desperado, que aumenta la frecuencia de disparo si matas a alguien con un disparo de precisión. La cosa estaba en un plan que aunque intentaba jugar de verdad a menudo me encontraba equipos enteros que pasaban completamente de mi para saltar al amoroso vacío del nivel nada más comenzar la partida .

La recompensa de la semana era la Astral Impact, una escopeta kinética de alto impacto. El mapa, Exodus Blue, apenas tenía alturas, y aún así los jugadores se las han apañado para encontrar la manera de lanzarse por todo tipo de terrazas y edificios.

Como los propios usuarios se han apresurado a recalcar en no pocos foros de Destiny, el tema de defenestrarse por botín es solo la muestra de lo rotísimo que está el modo de juego y el sistema de recompensas. La razón de fondo no es otra que la total desproporción en la habilidad de los jugadores. La gente se queja de que apenas puede ganar un combate de muchos solo para verse enfrentada en el siguiente a un equipo de pros que ya se han hecho con las mejores armas. “Sencillamente no tenemos ninguna oportunidad. El juego se ha vuelto imposible para los casuals”, se lamenta un jugador.

Trials of Osiris es lo que Bungie denomina “una actividad aspiracional”. No tengo nada en contra de esto. De hecho puedo pasarme meses dejando que me pateen el culo con tal de obtener alguna recompensa que merezca la pena, pero ahora mismo la sensación general es que no merece la pena. Con la cantidad de cosas que se pueden hacer en el juego no me extraña que la mayor parte de jugadores quieran dedicarle a Trials of Osiris el menor tiempo posible.