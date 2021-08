Después de meses de filtraciones, rumores y especulaciones, los Samsung Galaxy Watch 4 y Watch 4 Classic ya están aquí, y eso significa que también lo está el nuevo sistema operativo para teléfonos Android que todo el mundo estaba esperando.

El diseño que ya conoces más un nuevo y flamante procesador

Por fuera no es que el Galaxy Watch 4 y el Watch 4 Classic hayan cambiado gran cosa. Parecen versiones modificadas de sus predecesores, el Galaxy Watch Active 2 y el Galaxy Watch 3 (al que Samsung ha decidido añadirle el sobrenombre Classic para que no haya tanta confusión ). El Watch 4 viene en tamaños de 40 mm y 44 mm, mientras que el Classic es algo más grande, y trae tamaños de 42 mm y 46 mm. El primero conserva el bisel digital del Active, mientras que el Classic luce el icónico bisel giratorio físico de Samsung.

Pude pasar algún tiempo con los relojes en un evento de Samsung y hay que reconocer que los cuatro se ven estupendamente sobre la muñeca. Aunque me mostraba algo escéptica sobre su diseño después de haber visto los renders, en persona parecen mucho más elegantes. La pantalla es preciosa y no hace falta decir más. Las correas también son intercambiables, en caso de que desees una correa de cuero para el Watch 4 o una de silicona para el Classic. En general, me pareció que el Galaxy Watch 4 de 40 mm y el Classic de 42 mm no me cargaban mucho las muñecas, pero tendré que hacer más pruebas para ver qué tal aguantan.

Más importantes son las mejoras que traen bajo el capó. En primer lugar, estos dispositivos vienen con el nuevo procesador Exynos W920, que Samsung asegura que es el el primer chip portátil de 5 nanómetros del mercado. Esto es una excelente noticia para los smartwatches con Wear OS, ya que hasta ahora se quedaban algo cortos con los antiguos chips Snapdragon Wear de 28 nm de Qualcomm. Samsung dice que esta mejora se traduce en una CPU 20% más rápida, un 50% más de RAM y una GPU 10 veces más rápida. Eso también los convierte en los relojes con Wear OS más potentes que puedes encontrar por el momento, con su 1,5 GB de RAM y sus 16 GB de almacenamiento. Toda esta potencia de procesamiento adicional se nota al instante. Las animaciones son fluidas, las aplicaciones se inician rápidamente y desplazarse por los widgets es muy sencillo. No pude probar la conectividad LTE de los relojes, pero esta opción estará disponible en ambos modelos.

Los dos relojes ofrecen una batería de unas 40 horas de duración con una sola carga, algo cercano a lo que tiene el Watch 3. Una carga de 30 minutos te dará aproximadamente unas 10 horas de batería.

Un sensor 3 en 1 que puede saber cuál es tu composición corporal

La otra gran actualización de hardware es el sensor BioActive, un chip 3 en 1 que permite la monitorización óptica de frecuencia cardíaca, electrocardiográma y análisis de impedancia bioeléctrica para analizar tu composición corporal. Samsung dice que este sensor puede resistir un formato compacto sin tener que sacrificar precisión. De momento solo puedo decir que la frecuencia cardíaca está a la par que lo que marca mi Apple Watch SE.

El nuevo sensor habilita una nueva función de composición corporal, a la que le lleva unos 15 segundos analizar la masa muscular, la grasa corporal y el porcentaje de agua corporal, y la tasa metabólica basal que tienes . Los relojes que probé todavía n o tenían el software final, así que no puedo comentar todavía la precisión de esta función. Dicho esto, es un poco incómodo medir tu composición corporal si usas el reloj en la muñeca derecha. Tienes que colocar tu dedo medio y anular en cada uno de los dos botones, y luego extender los brazos frente a ti.

Una nota rápida: al igual que otros dispositivos con sensores BIA, esta función no está recomendada para nadie que tenga implantado un marcapasos.

Otra novedad es la detección de ronquidos y un seguimiento más profundo del sueño. Por lo demás, incluye los típicos sensores: GPS, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor de luz y un sensor geomagnético. Los pagos NFC también son compatibles, al igual que Bluetooth 5.0 y wifi.

¿Y qué pasa con el nuevo Wear OS?

En primer lugar, el Wear OS que se ejecuta en el Galaxy Watch 4 y Watch 4 Classic es un “Wear OS Powered by Samsung”. El Wear OS que llegará a los relojes que saldrán el próximo año será Wear OS 3. En última instancia, todo lo que eso implica eso es que el Wear OS que se ejecuta en estos relojes inteligentes tendrá un toque más Samsung .

La mayor parte de ese “toque” es la experiencia One UI Watch que Samsung detalló a principios de este año durante el Mobile World Congress. La esencia de esto es que cuando se combinan con un teléfono inteligente Galaxy, los relojes de Samsung descargarán automáticamente aplicaciones de t u teléfono, sincronizarán los ajustes importantes y cambiarán el audio entre tus diferentes dispositivos Samsung. Sin embargo, esta es una función pasiva y realmente no tuve la oportunidad de verla en acción .

Lleva un poco de tiempo acostumbrarte a Wear OS Powered by Samsung. Realmente es una mezcla de Tizen y Wear OS, lo que significa que si has usado alguno de los dos, quizás tengas que aprender algunas cosas de nuevo. Por ejemplo, deslizar hacia arriba ya no muestra las notificaciones como en los relojes con Wear OS actuales. En cambio, te llevará a un grid de aplicaciones similar al de Apple que podrás editar desde tu muñeca o tu teléfono. Es una gran mejora para los que vengan del menú circular de aplicaciones de Tizen. Deslizar el dedo hacia la izquierda todavía te permite desplazarte por tus widgets, pero se parecen mucho más a lo que encontrarías en un reloj Tizen que a los relojes Wear OS anteriores.

La aplicación Samsung Health también se ha actualizado. La aplicación en sí se ve mucho más limpia, es más fácil de navegar por ella y presenta las métricas de una forma más sencilla. También hay una nueva pestaña dedicada para entrenamientos guiados, que podrás stremear a los televisores Samsung y que te enseñará métricas en tiempo real desde tu reloj.

Sin embargo, no todo es Samsung. Google también dijo hoy que las aplicaciones reflejarían su nuevo lenguaje de diseño para Google Maps, Mensajes de Google, aplicaciones de Google Pay y YouTube Music, siempre que se lance a finales de este año. Y como prometieron en durante el Google I / O, habrá más aplicaciones de terceros, como Calm, Komoot, Period Tracker, Spotify, Strava o Adidas Running. (Todo, excepto Google Maps, también llegará en las próximas semanas a Wear OS 2 ).

Lo más importante del anuncio de Google es que indica explícitamente que podrás descargar las aplicaciones de Google desde los relojes de Samsung. Esto no ocurría en el pasado. Samsung también confirmó que los usuarios tendrán la opción de elegir qué servicio de cada empresa desean utilizar. Por tanto, si prefieres Google Maps, Google Pay o si estás suscrito a YouTube Music, no es necesario que use las aplicaciones que ya vienen instaladas de Samsung. Tendremos que ver qué tal funciona esto en la vida real, pero bueno, al menos sabemos que las aplicaciones de YouTube Music y Spotify admitirán descargas sin conexión.

Toquetear algunas características y menús está lejos de ser un análisis completo sobre el nuevo Wear OS. No puedo emitir un veredicto final al respecto todavía . Sin embargo, lo que vi y experimenté hasta ahora es extremadamente prometedor. Pronto tendremos una review más detallada, así que estad atentos.

Precio y disponibilidad

Ambos relojes se pueden reservar ya y se empezarán a enviar a partir del día 27 de agosto. Estos serán sus precios: