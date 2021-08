La muestra de los OnePlus Buds Pro para review llegó justo 10 minutos antes de que saliera de casa para no volver en 15 días. Eso me ha permitido pasar un tiempo más largo del habitual probando los primeros auriculares ANC de OnePlus. ¿Veredicto? Son excelentes... si te gustan los AirPods Pro.



Hasta ahora OnePlus no había destacado especialmente en materia de auriculares, pero los Buds Pro hacen un muy buen trabajo a la hora de quitarse esa etiqueta de fabricante barato. Lo primero que me sorprendió al sacarlos de su estuche y calzármelos en las orejas es que suenan realmente bien. De hecho suenan tan bien como los Airpods Pro, lo que da mucho que pensar teniendo en cuenta que son mucho más baratos. (149 euros frente a los 279 de los audífonos de Apple).

OnePlus AirBuds Pro OnePlus AirBuds Pro ¿Qué son? Los primeros auriculares ANC de OnePlus Precio 149 euros Nos gusta La calidad de sonido. La pegada en graves. El tamaño del estuche y la autonomía y carga rápida Warp Charge No nos gusta La ergonomía. Los controles basados en pellizcar el tallo del auricular.

De hecho, externamente OnePlus no se ha molestado mucho a la hora de alejar el diseño de los Buds Pro del de los AirPods. No se les puede culpar mucho por ello cuando los demás fabricantes básicamente hacen lo mismo. Visualmente, la principal diferencia es que las puntas de los tallos de los Buds Pro son metálicas en lugar de blancas (en el modelo blanco). Lo que sí es diferente es el estuche. En lugar de meter los auriculares en vertical, se introducen horizontalmente abriendo toda la parte lateral. Ello se traduce en un estuche de carga realmente pequeño, fino y muy cómodo de llevar.



Los auriculares aguantan siete horas de reproducción con una sola carga que suben a 38 con las cargas disponibles en el estuche. Las cifras de uso real se acercan mucho a las teóricas, lo que básicamente hace que no vayas a tener que preocuparte nunca de la autonomía. Además, el estuche no solo es compatible con carga inalámbrica bajo el estándar Qi. Encima integra Warp Charge que permite recuperar 10 horas de batería en solo 10 minutos si usamos el cargador de algún teléfono OnePlus .



Conexiones dentro y fuera del ecosistema OnePlus

Este último dato es muy ilustrativo de un detalle importante de los Buds Pro. Son excelentes si ya tienes un móvil OnePlus, pero quizá no tanto si tienes un Android de otro fabricante. La razón es que todas las funciones de los audífonos están integradas de fábrica en los ajustes de Oxygen OS en lugar de usar una aplicación aparte. De hecho tuve que bucear un rato en la configuración para encontrarlos. Están en el icono de la rueda dentada de ajustes, dentro del menú de dispositivos Bluetooth. Es el lugar lógico donde ponerlo, pero no estaría mal que hubieran avisado de su ubicación algo mejor.

Si no tienes un móvil OnePlus, la única forma de controlar funciones como la cancelación de ruido es a través de una aplicación llamada HeyMelody que es la que usan también los auriculares Oppo y que está disponible tanto en Google Play como en iOS. La ventaja de tener un móvil OnePlus es que la conexión es automática según abres la tapa del estuche y que no tienes que instalar ninguna aplicación aparte. Por lo demás las funciones de HeyMelody son las mismas que las de los ajustes nativos.



A nivel de sonido, los Buds Pro confían en unos generosos drivers de 11mm que debo reconocer que me han sorprendido. No solo suenan fenomenal, sino que tienen una pegada de graves que no esperaba para unos auriculares de este tipo. El sistema de cancelación de ruido funciona bastante bien, pero no es de los mejores que he visto. Incluso con la cancelación activada es posible escuchar un poco los ruidos del entorno. Se nota mucho, por ejemplo, cuando los llevas en exteriores en un día con mucho viento.

A vueltas con la ergonomía

Tampoco ayuda a la cancelación el hecho de que los Buds Pro tienen la misma ergonomía que los AirPods Pro. E l tallo reposa sobre la oreja, pero la mayor parte de la sujección depende de elegir el tamaño correcto de la almohadilla de silicona, e incluso así es probable que se te caigan. En mi caso he sido incapaz de mantener los auriculares puestos ni siquiera caminando a paso vivo. Ni pensar en correr con ellos pese a que son moderadamente resistentes al sudor (IP55). El lado positivo es que son muy cómodos de llevar y no me han producido ninguna molestia ni siquiera llevándolos varias horas de forma continuada. No quiero cargar las tintas sobre la ergonomía de los Buds Pro porque soy consciente de que hay orejas para todos los gustos. En las mías se caen, pero seguro que hay gente a la que les quedan como un guante. Con todo, creo que hay audífonos deportivos mejores si es eso lo que buscas.

Finalmente está el tema de los controles. OnePlus ha ubicado los botones táctiles de sus Buds Pro en un lugar bastante poco habitual: el tallo. La manera de controlar la reproducción o el volumen no es muy diferente de la de otros audífonos. Se basa también en pulsaciones cortas o largas. El matiz es que en lugar de pulsar sobre una superficie hay que pellizcar el tallo con los dos dedos.

No logro decidirme si la idea es buena o no. Personalmente la odio, pero no se si puedo calificara de universalmente mala. Mi problema con ella es que si los auriculares ya me encajan de manera muy precaria en la oreja, pellizcar el tallo no hace sino empeorar la sujección porque a poco que me mueva lo único que hago es soltarlos aún más. Con un botón en la cabeza del audífono al menos puedo apretarme un poco el auricular al pulsarlo.



La conexión Bluetooth 5.2 tiene una latencia de solo 94 milisegundos, que es una buena cifra si quieres usar los Buds Pro con videojuegos móviles. La conexión es compatible con sonido HD mediante está ndar LHDC y es muy estable. Permite moverse por la casa con ellos puestos sin que la señal caiga lo más mínimo. El único momento en el que he detectado pérdidas de señal ha sido un día en el que tuve varios auriculares Bluetooth (Unos Sony, unos Jabra y unos Creative) funcionando al mismo tiempo en el despacho. No estoy seguro de la fuente de la interferencia, pero la hubo.

En resumen

Con un precio de solo 149 euros, los OnePlus Buds Pro son una alternativa realmente buena a los AirPods. Suenan maravillosamente bien para su precio y el único punto débil que les he encontrado es uno muy subjetivo: la ergonomía. Lo que sí puedo asegurar es que los Buds Pro les dan mil vueltas a los anteriores audífonos de OnePlus y son por fin un accesorio a la altura de sus teléfonos.