El año pasado, OnePlus lanzó los OnePlus Buds Pro. Si recuerdas nuestra review de aquellos audífonos recordarás que eran una excelente copia de los AirPods Pro, pero con un inconveniente a nivel de ergonomía (los controles físicos estaban en el tallo del auricular). Bueno, pues ahora llegan los OnePlus Buds Z2, que son casi perfectos.



Obviamente, no hablamos de la misma perfección que la de unos Master & Dynamic MWo8 Sport de 350 euracos o unos Sony WF-1000XM4 de 280 , pero es que los OnePlus Buds Z2 cuestan 99 euros . Por ese precio son un caramelo muy difícil de rechazar. Personalmente, creo que compiten al mismo nivel que los recientes Nothing Ear (1), unos auriculares de 99 euros de los que ya dijimos que probablemente eran los mejores del año por menos de 100 euros.

OnePlus Buds Z2 OnePlus Buds Z2 ¿Qué son? Unos auriculares internos con cancelación de ruido. Precio 99 euros Nos gusta La calidad de sonido es muy buena, y la cancelación de ruido también. Son muy buena inversión para su precio. No nos gusta El acabado brillante los hace resbaladizos. La ergonomía no es la mejor. Hay funciones que solo están disponibles si tienes un móvil OnePlus.

Pero dejemos las comparaciones y vayamos al grano. Los OnePlus Buds Z2 son unos auriculares internos con un diseño tipo Airpods (con palito) y cancelación de ruido activa. Comencemos por esto último. Los auriculares disponen de tres modos: transparencia (para oí r los sonidos exteriores) , cancelación, y can celación máxima.

En este último nivel el TACATACATACA de m i teclado mecánico se convierte en apenas un murmullo reconocible ( algo como tktktktk) . OnePlus asegura que, al máximo, el sistema de cancelación de los Airbuds recorta el sonido ambiental hasta en 40 decibelios. Es mucho, y desde luego que se nota. De todos los auriculares que he probado este año diría que es la segunda mejor cancelación justo por detrás de la de los Sony WF-1000XM4, que es impresionante, y más aún para unos auriculares de este precio.



Calidad de sonido, software y batería

Pero de poco sirve la cancelación si los audífonos no suenan bien, y estos suenan sorprendentemente bien. One Plus no se ha andado con chiquitas y ha metido en los Z2 los mismos altavoces internos de 11mm. El r esultado es un sonido fantástico, con unos agudos limpios y unos graves potentes. De hecho los Z2 soportan Dolby Atmos. La mala noticia es que solo lo soportan si tu móvil es un OnePlus 7, 8 o 9 en cualquiera de sus variantes. En la práctica solo vas a notar esto en contenidos compatibles con esta tecnología. Al menos yo no he sido capaz de encontrar mucha diferencia al conectarlos a móviles de otra marca. Un detalle interesante es que los Buds Z2 pueden conectarse simultáneamente a dos dispositivos y alternar entre ellos pulsando el auricular derecho durante más de 3 segundos. Un aviso sonoro te informa del cambio. Es muy práctico si, por ejemplo, usas los mismos auriculares para el móvil y el portátil.

OnePlus ha introducido otro regalito para los que ya tienen un móvil OnePlus, y es un modo de baja latencia (94 milisegundos según el fabricante) que se activa cuando activas el modo Gaming Pro en los terminales OnePlus.

Si tu móvil no es OnePlus no tienes que preocuparte mucho. Todas las funciones importantes de controles, configuración de los mismos y cancelación de ruido están disponibles a través de la aplicación HeyMelody. En los móviles OnePlus estos menús están escondidos dentro del menú de Bluetooth. La integración está muy bien, pero no me gusta nada la cantidad de clics que hay que hacer para llegar hasta ahí. Un acceso directo a la co nfiguración no estaría nada mal.



La batería de los OnePlus Buds Z2 dura siete horas (5 si usamos algún tipo de cancelación de ruido) y hasta 38 horas con lo que hay en el estuche de carga. No es la mejor de las autonomías que hay ahí fuera, pero es más que suficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que solo 10 minutos con el estuche conectado a un cargador OnePlus con Carga Rápida nos da cinco horas más. El cargador no viene con los auriculares, por cierto.

Ergonomía

Llegamos a único punto de los Buds Z2 que no me ha gustado mucho: la ergonomía. Las razones por las que no me ha gustado son dos, una de ellas es relativa, y la otra no. La relativa es que me cuesta mucho lograr que los Buds Z2 se me queden bien sujetos a las orejas. Digo que es relativa porque es exactamente lo mismo que me pasa con todos los Airpods, incluido los pro . Mi sensación es que tengo las orejas un poco especiales en ese sentido. Es posible que a ti no te ocurra en absoluto, de ahí que l considere un problema relativo.

Lo que no es relativo en absoluto es el acabado brillante lacado en negro piano. Tanto el estuche como los auriculares tienen ese acabado. Es muy bonito, pero resbala. Resbala una barbaridad, tanto en la mano, como en los dedos, como en las orejas. Personalmente prefiero los acabados satinados, texturados o mate y no creo que sea una cuestión de estética. Simplemente tienen mejor agarre. Los OnePlus Buds Pro sí que tenían ese acabado, por ejemplo. Los Buds Z2, eso sí, son extremadamente ligeros (solo 4,5g)



El estuche de carga es lo bastante pequeño (73 x 36 x 21 mm) como para que no moleste en el bolsillo. Lo que sí me hace fruncir el ceño es la manera en la que los auriculares encajan dentro. Encuentro la posición extremadamente poco intuitiva y cada vez me voy a meterlos paso un par de segundos forcejeando con ellos, pero no me atrevo a marcar esto como un fallo de diseño. Quizá es que además de tener las orejas raras soy disléxico con el posicionamiento espacial de las cosas. En cuento a la resistencia al agua, los audífonos en sí son IP55, y el estuche IPX4. Puedes hacer ejercicio con ellos sin problema.

En resumen

Incluso con estos inconvenien tes en materia de agarre, los OnePlus Zbuds suenan demasiado bien y su cancelación de ruido es demasiado buena como para dejarlos pasar sin darles una oportunidad. Si buscas auriculares internos con cancelación de ruido por menos de 100 euros , harías bien en echarles un vis tazo. Si además tu móvil es un OnePlus la elección es casi automática.