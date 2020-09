Entrada al reciento de la Comic Con el último día de la edición anterior. Foto : Paul Butterfield ( Getty Images )

Los organizadores de la feria Comic Con de los Ángeles han decidido seguir adelante con sus planes para organizar la feria en diciembre de este año pese a la actual pandemia de covid-19. El evento pretende reunir a 50.000 personas en un espacio cerrado, probablemente más.

La decisión es tan arriesgada que personalmente no estoy seguro de si en realidad es un farol del director general de la Comic Con, Chris DeMoulin. En unas declaraciones hechas al diario Los Angeles Times, DeMoulin explica así su decisión:

Durante los últimos seis meses hemos estado debatiendo una cuestión muy importante: ¿Deberíamos intentar hacer la Comic Con este año? Desde marzo vivimos en una versión del mundo marcada por el confinamiento y el mejor estar en casa. Hemos intentado mantenernos a salvo y rezar por la salud de nuestra familia y amigos. Todos llevamos máscarilla, tratamos de mantener las medidas de distanciamiento social y agradecemos al personal sanitario la increíble tarea que está haciendo y que realmente está marcando la diferencia. Y sin embargo... todos ansiamos un poco de normalidad y poder recuperar algunos aspectos de nuestra vida antes del covid.

Eso es todo lo que Chris tiene que decir sobre meter a 50.000 personas (probablemente más, la edición de 2018 tuvo más de 100.000 asistentes) en un espacio cerrado en plena segunda ola de covid-19 . Llegados a este punto , y teniendo en cuenta que estamos hablando de una convención por y para amantes de la fantasía, me gustaría recuperar una frase de Benjen Stark en Juego de Tronos: Nada de lo que se diga antes de la palabra “pero” cuenta realmente. Personalmente me parece una mala traducción del original, que es: Todo lo que va antes de la palabra “pero” es mierda de caballo (Everything before the word “but” is horse shit).

Y ese es el problema Chris, que la mascarilla, el distanciamiento social, la preocupación por los enfermos y por las personas más vulnerables a este virus, la responsabilidad de intentar aportar nuestro granito de arena en la lucha contra este pandemia para que el día a día de los sanitarios no sea un auténtico infierno... Todo eso, Chris, te la trae floja.

Lo que te importa es lo que va después de ese lapidario “y sin embargo”, que es recuperar la vidilla que teníamos antes de la pandemia, y a ser posible hacer un montón de dólares por el camino, ¿ verdad, Chris?

Y sí, el Centro de Convenciones de Los Ángeles es muy grande, y tiene los techos muy altos, y es posible que toméis todas las medidas de precaución posibles. Pero (otra vez el bendito pero) eso no quita que asistir a algo así ahora mismo sea una actividad de riesgo . Los organizadores de la Comic Con quieren recuperar la vida tal y como era antes de este condenado virus la invadiera. Yo también. El problema es que quizá la vida tal y como la conocíamos no vuelva a ser nunca la misma . Desde luego no durante al menos un par de años. Podemos asumir esa realidad y tratar de adaptarnos o darle la espalda, seguir haciendo las cosas como siempre y esperar lo mejor. En un momento en el que todas las grandes ferias han decidido apostar por ediciones online o han pospuesto su actividad hasta mediados de 2020 como muy pronto, celebrar la Comic Con en diciembre solo se define con una palabra: irresponsabilidad. [Los Angeles Times]