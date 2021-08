By

Puede que no lleven a un taxista robot llamado JohnnyCab a bordo, pero son robotaxis en toda regla, y llegarán a las calles de algunas ciudades en 2023. Los fabrica una compañía llamada Motional que nació fruto de un acuerdo entre Hyundai y Aptiv, y este es su aspecto definitivo.



A comienzos de este mismo año, Motional anunció que sus primeros taxis autónomos se basarían en un Hyundai Ioniq 5, un crossover eléctrico desarrollado por el fabricante surcoreano. El vehículo modificado contará con una batería de 30 sensores diferentes entre radar, lidar y cámaras que le proporcionarán información d e la carretera en 360 grados, incluida la detección de objetos a larga distancia. El robotaxi resultante será un vehículo autónomo de nivel 4, lo que le permitirá funcionar sin la presencia de un conductor humano de respaldo en determinadas circunstancias.

Según Motional, el habitáculo para los pasajeros será amplio y permitirá “trabajar, relajarse o socializar durante el trayecto”. Aparentemente también contará con una interfaz que permitirá a los pasajeros gestionar su viaje en tiempo real, añadiendo paradas antes de destino o cancelando por completo el viaje si así lo desean. No parece probable que el robotaxi tenga la opción de “siga a ese auto” que tanto vemos en las películas. El Hyundai Ioniq 5 tiene una autonomía de 480 kilómetros con una sola carga y su tecnología es la base para toda la futura flota de vehículos eléctricos del fabricante.

Para solicitar un robotaxi, Motional se ha asociado con la aplicac ión de transporte Lyft. Lo que aún no sabemos es cuántos de estos taxis se desplegarán, y en qué ciudades lo harán. Probablemente no sean muchas. Actualmente la compañía opera una pequeña flota de furgonetas Chysler Pacifica en Las Vegas y es en esa ciudad donde está haciendo las pruebas del nuevo vehículo así que cabe suponer que la capital del juego en Nevada será una de las elegidas. [Motional vía The Verge]