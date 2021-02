Captura de pantalla : Zendaya / Sony Pictures / Instagram

Primero fue Spider-Man: Homecoming, y después Spider-Man: Far from Home. Sony Pictures parece dispuesta a seguir con las variantes de la palabra hogar para los títulos de sus películas de Spidey, pero Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon han aprovechado la idea para soltarnos un troleo monumental.



Los tres actores han publicado al mismo tiempo en Instagram, y cada uno lo ha hecho con un título diferente para Spider-Man 3. Estos son los tres títulos (las imágenes correspondientes de los rótulos están en las respectivas publicaciones a continuación. Haz click en la flecha de cada una para verlas):

Spider-Man: Phone Home (que probablemente se podría traducir como llamando a casa)

Spider-Man: Home-Wrecker (literalmente destrozahogares)

Spider-Man: Home Slice (algo así como un trocito de hogar)

Aunque cada uno ha publicado un convincente rótulo de la película en diferentes colores y con el título debajo, tiene toda la pinta de que se trata de una broma de los actores con ayuda de alguien del estudio. Los títulos van acompañados de fotos de rodaje de los tres protagonistas en una especie de subterráneo en el que parece que han tenido que esconderse después de que Mysterio revelara la identidad de Parker.

¿Son los títulos referencias al multiverso de Spider-Men que supuestamente presentará la película. Lo poco cierto que sabemos es lo que ha dicho Kevin Feige al respecto. Spider-Man 3 será un puente que unirá los acontecimientos de Spider-Man: Far From Home con los de Dr. Strange and the Multiverse of Madness. El estreno de la nueva aventura de Strange está previsto para marzo de 2022, pero la fecha no parece muy segura teniendo en cuenta que aún no han estrenado Black Widow ni Eternals. Spider-Man 3 (se ti tule como se titule) tiene previsto su estreno para el 5 de noviembre. [vía Cnet]