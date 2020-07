Si, como yo, eres un fan de los Transformers clásicos de los 80, te gustará lo que Netflix se trae entre manos. Se trata de una serie de animación que lleva por título Transformers: War for Cybertron: Siege, y su primer trailer luce absolutamente espectacular.



La serie tiene seis capítulos, pero es la primera de una trilogía de series con la que Hasbro se propone contar de nuevo una historia muy conocida por los fans de Transformers, pero no por ello menos venerada, la historia de su origen. Transformers: War for Cybertron: Siege cuenta los últimos días de la guerra civil en Cybertron. La seguirá Transformers: War for Cybertron: Earthrise, que relata la huida de los Autobots a la Tierra , perseguidos por las fuerzas de Megatrón. Finalmente hay una tercera miniserie sobre la que aún no hay ni título. Este es el trailer de la primera serie

Por supuesto, la serie no es más que el gancho promocional o la excusa para la nueva serie de figuras de acción que Hasbro presentó el año pasado, pero no por ello tiene que resultar menos interesante. De hecho a nivel estético luce realmente bien. Los diseños de Autobots y Decepticon s son los originales, pero la serie tiene un toque oscuro y desesperado que le va como anillo al dedo a la historia. Eso por no mencionar la voz de Megatrón, que pone los pelos de punta.

La serie está producida por Hasbro y Polygon Pictures junto al estudio de animación Rooster Teeth (responsable de series animadas como Red Vs Blue o gen: LOCK). Llegará a la plataforma de streaming el 30 de julio.