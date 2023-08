Para los más viejos del lugar, entiéndase por aquellos que les gusta la línea clásica de Magic: The Gathering, las apuestas por franquicias algo fuera de su escenario no serán de su gusto, pero para la compañía puede ser una auténtica “gallina de los huevos de oro”. El popular juego de cartas espera ampliar su línea próximamente con nombres importantes del mundo de los videojuegos.

Y es que, tras los crossovers de la marca a través de su línea “Universes Beyond” con personajes como Doctor Who y El señor de los Anillos, la compañía ha revelado las próximas marcas que se agregarán a la línea “Universes” hasta 2026. La franquicia Fallout de Bethesda, por ejemplo, está recibiendo el tratamiento Magic, con Commander Decks temáticos configurados para lanzamiento en marzo de 2024.



Este fin de semana y con motivo del 30 aniversario del juego de cartas de mesa, Wizards of the Coast explicó en un comunicado de prensa que las cartas de Fallout se crearon en colaboración con el desarrollador y “traerán las muchas facciones coloridas de Wasteland a Magic: The Gathering para que los jugadores puedan recrear algunos de los momentos más famosos y extravagantes de Fallout”.

En cualquier caso y como decíamos, no será solo Fallout. Las series Final Fantasy de Square Enix y Assassin’s Creed de Ubisoft también tendrán sus propios juegos de cartas. Las de Final Fantasy cubrirán cada una de las entradas principales de la serie, desde el Final Fantasy original hasta el más reciente Final Fantasy XVI. En cuanto al conjunto de Assassin’s Creed, tendrá cartas que se dice que son “mecánicamente únicas” y se reimprimen con su propio arte único. Por cierto, el comunicado señala que las tarjetas de Creed cubrirán “todos los juegos de Assassin’s Creed lanzados hasta la fecha”, en lugar de solo los principales.



Por último, la compañía también reveló que otras colaboraciones para la línea “Universes Beyond”. La expansión Lost Caverns of Ixalan de noviembre también funcionará como un cruce con las películas de Universal de Jurassic Park, con cartas que presentan ilustraciones de personajes y escenas de las películas, incluida la trilogía Jurassic World.