El sable de luz “real” de Disney hizo su primera aparición en abril de este mismo año, y fue amor a primera vista. Sin embargo, mucho me temo que ese amor tendrá que ser platónico. Disney acaba de confirmar que la réplica por excelencia de las armas de los Jedi no estará a la venta .



El sable forma parte de la experiencia del nuevo hotel Walt Disney World’s Star Wars: Galactic Starcruiser. La creencia popular era que la réplica solo iba a estar a la venta para los huéspedes que lograran hacerse con una plaza en el exclusivo establecimiento (y pagar los 4.800 dólares que cuesta el paquete de dos noches). Sin embargo, fuentes de Disney acaban de confirmar a IGN que los nuevos sables de luz no estarán a la venta. De hecho, ni siquiera se podrán tocar. Solo los actores contratados por Disney para animar las diferentes atracciones de esta especie de hotel-teatro podrán empuñar uno. Los huéspedes sí que tendrán acceso a diferentes juegos y experiencias en las que podrán empuñar un sable de luz, pero será una de las réplicas de lujo con vibración, luz, sonido y una hoja fija rígida confeccionada en fibra de carbono que pueden encontrarse hoy en tiendas.

Disney no ha especificado cuál es la razón por la que no quiere que el populacho ponga sus manos sobre está réplica, pero a bote pronto se me ocurren varias hipótesis. La primera es que el nuevo sable láser sea extremadamente frágil y se doble a poco que lo usemos indebidamente . La segunda es que probablemente no cumpla los estándares en materia de seguridad como para ponerlo en manos de un niño o de un adulto en pleno ataque de irresponsabilidad por hype.

La patente del sable se remonta a 2018. En su día comentábamos que el nuevo sable funciona un poco a la manera de una cinta métrica. El sistema que lleva en su interior la empuñadura consiste en varias hileras de luces que se extienden y retraen de un modo similar a como funcionan las cintas métricas. De este modo, el sable se “ enciende” de la misma forma que lo hace el de Luke y de tantos otros Jedis, al menos visualmente. Si alguna vez has extendido una cinta métrica sabrás que no es precisamente el artefacto más seguro de la galaxia. Puedes llevarte un buen latigazo y hasta un corte si la usas mal. Eso por no mencionar que se doblará en cuanto la muevas con cierta intensidad. Ambas cosas hacen que probablemente Disney quiere que solo el personal entrenado use el sable para evitar fotos con sables de luz doblados que serían muy mala prensa para su nuevo hotel.

En cuanto a un sable de luz real, la tecnología para hacer uno aún no está disponible. No al menos en este planeta. [IGN vía The Verge]