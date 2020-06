Imagen : Fox / Disney

Fuentes cercanas a We Got This Covered traen ecos de un debate interno en la editorial que podría terminar por llegar al Universo Marvel. Al parecer hay voces en Marvel no se siente muy cómodas con la denominación X-Men porque la consideran poco sensible a la perspectiva de género.



Advertisement

Las fuentes de We Got This Covered son las mismas que las que adelantaron la producción de Now You See Me 3 y de National Treasure 3 mucho antes de que los estudios anunciaran esos proyectos oficialmente. También son las mismas que adelantaron el reboot de Percy Jackson como serie de televisión tras su fracaso en los cines. En definitiva, que el rumor procede de una fuente fiable aunque dista mucho de ser un hecho consumado. Simplemente se está debatiendo a nivel interno.

¿El problema? Que el nombre X-Men alude solo a los miembros masculinos del grupo, lo cual es políticamente incorrecto en determinados ámbitos. Poco importa que ese nombre lleve usándose desde 1963, que nadie en realidad lo asocie a algo tan indeseable como la masculinidad tóxica o que de los casi 100 miembros oficiales de los X-Men entre 1963 y 2010 (sin contar graduados o formaciones alternativas) 43 de ellos sean mujeres.

Advertisement

Todavía no hay una propuesta alternativa a este problema generado en el interior de la editorial. Nombres basados en la X no faltan. Depende de cómo Kevin Feige y compañía vayan a introducir el grupo en el MCU quizá no haga falta ni mencionar el nombre por el momento. El problema es que cualquier propuesta alternativa suena tan forzada que roza la parodia. ¿X-People? ¿ X-Persons? ¿X-Individuals?...

Advertisement

El rumor está muy en consonancia con los últimos movimientos dentro de Marvel. Diferentes responsables de la casa de las ideas están pugnando por llevar a la editorial hacia un terreno más sensible para con la diversidad. Recientemente, por citar solo un ejemplo, Marvel lanzó The New Warriors, una colección protagonizada por cinco nuevos personajes que han organizado un revuelo entre los que los consideran un giro necesario y los que los ven como una tomadura de pelo. Aún disponen de tiempo para reflexionar sobre el tema X-Men. No parece probable que Disney introduzca a los mutantes como grupo hasta dentro de unos cuantos años. [We Got This Covered]