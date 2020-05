Imagen : Marvel Studios

No, no hablamos de poner las películas Marvel en orden cronológico. Eso ya se ha hecho antes. Lo que el especialista en Parques Disney Tony Goldmark ha hecho es ordenar todas y cada una de sus escenas . Sí, lo has oído bien. Si estás igual de loco puedes volver a ver el MCU en el orden correcto escena por escena.



Las instrucciones son relativamente sencillas, Solo hay que tener todo el material a mano (o abrir una cuenta en Dis ne y Plus) e irlo viendo siguiendo las instrucciones de Goldmark. Lo que generalmente implica saltar a un segundo determinado de una película, ver apenas un minuto, parar y saltar a otra. En otros casos tenemos más suerte y podemos ver una película casi entera o durante un buen rato antes de tener que saltar a otra.

La cronología incluye, por supuesto, las escenas post-créditos. Algo esencial teniendo en cuenta que muchas de ellas sirven de puente entre varias películas o adelantan algo que va a pasar. Lo cierto es que s olo la idea de ver 10 años de MCU así ya me resulta agotador. No imagino lo que ha debido ser tomar las notas necesarias para ordenarlo todo.

Por fortuna, no tengo que imaginarlo. Goldsmith ha hecho un trabajo realmente portentoso a la hora de ordenarlo todo. Bien es cierto que la cronología no incluye series como Agents of Shield, y que tampoco ha ordenado temporalmente los acontecimientos del robo temporal de Avengers: Endgame acogiéndose precisamente a la misma excusa que los directores: que suceden en una r ealidad paralela. Me parece bien. De todos modos ordenar todo eso probablemente ya excedería lo humanamente posible. No hablemos ya de verlo en ese orden.

