"Me gusta tanto la leche que la bebo desde que nací". Encuentran el perfil de Amazon de Jeff Bezos

Jeff Bezos, CEO de Amazon

Jeff Bezos está a solo dos meses de dejar su puesto en Amazon, compañía que dirige desde su fundación en 1994. Pero antes de irse a disfrutar de su nuevo yate de 500 millones de dólares, el hombre más rico del mundo aún tiene sorpresas que darnos, como la inminente compra de Metro Goldwyn Mayer o su recientemente descubierto historial de opiniones de productos en Amazon.



Un periodista de Inc. ha encontrado el perfil público de Jeff Bezos en Amazon. El fundador de la compañía aparece en el puesto 78.582.024 de los mejores reseñadores de Amazon con un total de 551 votos positivos, pero solo ha publicado seis opiniones entre marzo de 2000 y agosto de 2006. Estas son las recomendaciones de Bezos, en el orden cronológico de su publicación:

La vida es bella

El 17 de marzo de 2000, el fundador de Amazon escribió una opinión sobre el DVD de la película La vida es bella. “Guau, una obra maestra. Esta película es todo lo que se dice de ella. Histéricamente divertida y al mismo tiempo lacrimógena: en última instancia, muy edificante. La fotografía también es fantástica: uso asombroso del color (...) Recomiendo encarecidamente verla con subtítulos”. Amazon Prime Video no existía cuando Bezos publicó esta opinión.

Canon 18x50

El 7 de septiembre de 2000, Bezos recomendó los prismáticos Canon 18x50 con estabilizador óptico de imagen. “Los mejores prismáticos que he probado. El problema con los prismáticos de alta potencia es que los humanos no pueden mantenerlos estables, y esa fluctuación hace que sea imposible ver nada sin un trípode. La estabilización de imagen de este par resuelve ese problema y mantiene las cosas firmes (...) Solo tengo dos pequeñas quejas: primero, tratándose de un producto tan caro, deberían preinstalarle la correa para el cuello (...) En segundo lugar, desearía que las tapas de las lentes fueran de mayor calidad y se pudieran unir a los prismáticos para que no se pierdan”.

The Proving Ground

El 10 de junio de 2001, Bezos reseñó su primer libro en Amazon, una compañía que empezó vendiendo libros. Se trata de The Proving Ground: The Inside Story of the 1998 Sydney to Hobart Race, de Bruce Knecht. El libro narra la regata de Sídney a Hobart de 1998, en la que una tormenta hundió cinco yates y causó la muerte de seis personas. “Este libro es sobre la gente (...) Bruce Knecht captura actos de heroísmo y debilidad, pero nunca juzga a esas personas. Juzgar a estas personas fuertes inevitablemente simplificaría demasiado la realidad del comportamiento humano bajo el estrés de ver su vida amenazada”.

Project Orion

El 15 de abril de 2002, Bezos reseñó Project Orion: The True Story of the Atomic Spaceship de George Dyson, que explica el proyecto de su padre, el físico Freeman Dyson, de equipar naves espaciales con motores atómicos para que los astronautas humanos pudieran explorar el sistema solar. “Para aquellos de nosotros que soñamos con visitar otros planetas, ver los anillos de Saturno de cerca sin la intermediación de telescopios (...) *tenemos* que leer Project Orion”, escribió Bezos. George Dyson estuvo, de hecho, involucrado en Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos que prepara ahora su primer vuelo suborbital tripulado para turistas espaciales.

Tocando fondo en el reino mágico

El último libro que Bezos reseñó públicamente en Amazon fue Tocando fondo en el reino mágico, una novela de ciencia ficción de Cory Doctorow. “En este libro divertido y rápido, el claramente talentoso Cory Doctorow explora una economía basada completamente en la reputación. Con la ayuda de una red sofisticada, las personas acumulan y pierden en tiempo real una moneda de reputación llamada “whuffie” (...) Cory Doctorow merece muchos whuffies por esta novela. Muy recomendable”. Curiosamente, Doctorow escribió un hilo en Twitter el año pasado sobre cómo la reputación de Bezos y la propia Amazon se habían hundido tras ganar muchísimo dinero y usuarios durante la pandemia .



Leche Tucsan

El 9 de agosto de 2006, Bezos publicó su última reseña en Amazon, que da título a esta recopilación. Es sobre un galón de leche entera de marca Tucsan con vitamina D, y dice: “Soy un antiguo fan. Me gusta tanto la leche que la bebo desde el día en que nací. Aunque no creo que fuera Tucsan”.

