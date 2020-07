Filed to: Xbox One X

Imagen : Microsoft.

Tarde o temprano, iba a suceder. Microsoft ha anunciado que deja de producir dos de las versiones de su generación actual de consolas: la Xbox One S All-Digital y la Xbox One X, el modelo más potente entre todas las Xbox One. Esto, por supuesto, ante la llegada de la Xbox Series X a finales de año.

Un portavoz de la compañía lo explicó a Verge: “nos estamos encaminando hacia el futuro con la nueva Xbox Series X, por lo que hemos decidido dar un paso lógico y detener la producción de la Xbox One y la Xbox One S All-Digital”. La versión. “All-Digital” de la Xbox One llegó apenas en el año 2019, y su principal diferencia es que no cuenta con unidad óptica para juegos en formato físico, lo que les permite ofrecerla a un precio inferior a otras versiones. En el caso de la Xbox One X, se trata de la versión ma s potente de la consola de Microsoft, y llegó al mercado a finales de 2017.

Sin embargo, esto no significa que la Xbox One en general ha sido descontinuada por completo. Microsoft asegura que continuarán fabricando y vendiendo el modelo estándar (con unidad óptica) de la Xbox One S. Será la única versión de la consola que seguirá disponible a nivel mundial.

Es extraño que detengan la producción de una consola antes de que llegue al mercado su sucesor, sin embargo, están dejando de fabricar solo dos de los tres modelos disponibles, y la compañía ya mencionó que se podrán jugar los juegos exclusivos de Xbox Series X en la Xbox One “durante los próximos dos años”, por lo que la consola todavía tiene al menos un par de años de vida asegurados. Centrar los esfuerzos de producción en dos consolas en lugar de en cuatro consolas distintas es mucho más factible, sobre todo en tiempos de pandemia.

Se espera que la nueva Xbox Series X llegue a finales de este mismo año. [Verge vía Kotaku]