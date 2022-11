Los procedimientos judiciales para permitir que Microsoft adquiera Activision Blizzard siguen en curso. En respuesta a una declaración del regulador de mercado del Reino Unido sobre la adquisición, Microsoft sugiere que tiene sentido comercial para ellos hacer un juego “mediano” como el exclusivo Elder Scrolls VI, al tiempo que argumenta que hay demasiado dinero en juego en Call of Duty para PlayStation como para sacarlo de la plataforma de Sony.



Sí, Microsoft una vez más está tratando de explicar por qué los juegos que venden millones de unidades no son gran cosa. De verdad. No esperes The Elder Scrolls VI o Starfield en el horizonte mientras Microsoft esté intentando forzar este acuerdo de $ 70 mil millones ante las agencias reguladoras de todo el mundo.

Los juegos de ZeniMax y Bethesda que se lanzaron antes de la adquisición siguen disponibles en la tienda de PlayStation al momento de escribir este artículo. Deathloop y Ghostwire: Tokyo estaban programados previamente para PlayStation como parte de los contratos de Sony con ZeniMax. Sin embargo, el destino de los nuevos juegos aún es incierto. Redfall y Starfield , que se lanzarán en 2023, serán exclusivos de Xbox y PC. Lo que plantea la pregunta: ¿Cómo decide Xbox qué juegos llegarán o no a las consolas PlayStation? Microsoft ha proporcionado amablemente este gráfico:

Es menos probable que los juegos multiplataforma se vuelvan exclusivos. Microsoft ha dividido los juegos en tres categorías: Nicho, Nueva IP/audiencia incierta y audiencia de mercado masivo. Supuestamente, los títulos de mercado masivo y de nicho tendrán el menor valor de exclusividad de consola, mientras que las nuevas IP con audiencias inciertas tendrán uno mayor.



Entiendo que Starfield es una nueva IP, pero parece un poco falso ver a Microsoft argumentar que la base de fans es “dedicada” en lugar de muy atractiva. O que Fallout 76 es un título de nicho a pesar de tener una base de jugadores de 13 millones de personas. Por supuesto, esta no es la primera vez que Microsoft hace afirmaciones tan extravagantes. Hace dos meses, cuestionó que Call of Duty sea una serie de juegos esencial. Ahora finalmente admite que el tamaño de la base de jugadores de CoD no es comparable con la mayoría de los otros juegos AAA que publica.

Microsoft también parece estar argumentando que hacer de Elder Scrolls VI una exclusiva de Xbox y PC no dañaría significativamente a Sony, lo que sugiere que el próximo título podría saltarse la PlayStation. En una declaración sobre “juegos medianos”, Microsoft argumenta que Elder Scrolls no es comparable de ningún forma con la popularidad de Minecraft o Call of Duty , que son dos títulos que permanecerán disponibles en PlayStation. La compañía también señala que el último juego de Elder Scrolls se lanzó en 2011 en un intento de refutar aún más las afirmaciones de que estaría “privando de sus derechos” a los jugadores de PlayStation no lanzándolo en la plataforma.

Estoy seguro de que la noticia debe ser devastadora para los fans de Elder Scrolls. Pero por ahora, me estoy partiendo de risa con las volteretas mentales que Microsoft está pidiendo a los reguladores que realicen.