Aunque la más reciente generación de consolas de Microsoft, las Xbox Series X y Series S, ya tienen casi tres años en el mercado, hasta hace poco la compañía continuaba llevando sus videojuegos más nuevos a la generación anterior, la Xbox One. Eso ya no es el caso, la Xbox One ya ha quedado en el pasado.

Así lo ha confirmado Matt Booty, jefe de la división de estudios de juegos de Xbox, en una entrevista con el medio Axios. La compañía ya no desarrollará más títulos para Xbox One; de hecho, ningún estudio está actualmente trabajando en llevar alguno de los títulos en desarrollo a la consola de generación pasada, aparte del soporte que dan a juegos existentes como Minecraft. Ahora sí, es el fin de la era de Xbox One.

Advertisement

Según Booty, “ya hemos hecho la transición hacia la generación 9 de consolas”, lo que significa que solo se centrarán en títulos para Xbox Series X y Series S. La transición de una generación a otra esta vez ha sido más larga de lo normal, en comparación a la transición entre otras generaciones pasadas. En parte porque muchos, incluyendo a Microsoft, decidieron hacer que sus títulos fueran multigeneracionales durante todo este tiempo. Y por otro lado, es probable que la pandemia del covid 19 y cómo afectó el suministro de componentes, lo que a su vez afectó en la disponibilidad de las nuevas consolas, también tuviera algo que ver.

Pero sea como sea, Xbox ya está 100% centrado en Series X y Series S. Sus nuevos juegos, tales como el futuro Fable o el tan esperado Starfield de Bethesda, solo llegarán a la actual generación de consolas Xbox (y también a PC, por supuesto, pero ese es otro tema). De todas formas, Booty dice que los juegos de Xbox Series X/S técnicamente se pueden jugar en la Xbox One mediante streaming en la nube con el servicio Xbox Cloud Gaming, así que esa es una posibilidad que queda para el futuro de la generación pasada, menciona el ejecutivo.

Advertisement Advertisement

La Xbox One llegó al mercado en noviembre de 2013. Es casi increíble pensar que muy pronto, en apenas meses, habrá pasado una década desde el debut de esa consola.