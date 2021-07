By

Motorola ha presentado la nueva generación de la familia Edge , sucesora de esa línea que nació en el año 2020 y, esta vez, con más potencia y funciones gracias a la llegada de un modelo “Pro” y la plataforma que Moto llama “Ready For”. Así son los nuevos Edge 20 Pro, Edge 20 y Edge 20 Lite.

Uno de los énfasis que Moto ha hecho con sus mas recientes teléfonos es la posibilidad de usarlos mas que como smartphones. Cuando Moto presentó el G100, hasta ahora sin duda uno de los mejores smartphones de la compañía, trajo consigo una plataforma que han bautizado como “Ready For”, la cual permite conectar el smartphone a un televisor o monitor y diferentes accesorios como teclado, ratón y control de videojuegos, para que el teléfono se transforme, en esencia, en un centro multimedia, una computadora portátil o consola de juegos.

Ahora, esa plataforma estará disponible en la nueva familia de Moto Edge: los tres modelos cuentan con soporte para “Ready for PC”, que permite conectarlos con una computadora Windows para compartir archivos y acceder a las apps del teléfono en el PC. Los modelos Edge 20 Pro y Edge 20, sin embargo, pueden utilizar la plataforma Ready For de forma inalámbrica (el modelo Pro también podrá usar el Ready For tradicional mediante cable, como lo hacía el G100).

Moto también ha querido mejorar las posibilidades de las cámaras en los tres teléfonos, especialmente el modelo Pro que cuenta con una cámara periscopio para un mejor acercamiento o zoom en la toma de fotos. Por otro lado, los precios continúan siendo interesantes en las gamas a las que pertenecen cada uno de estos modelos, aunque por ahora solo han sido anunciados para el mercado europeo. En Latinoamérica aseguran que los nuevos Moto Edge 20 llegarán “en las próximas semanas”, y pronto conoceremos sus precios locales.

Estas son las características de la nueva familia Edge 20.

Motorola Edge 20 Pro

El Edge 20 Pro es el más potente de los nuevos smartphones, y por ello lleva en su interior un procesador Qualcomm Snapdragon 870 acompañado de 12 GB de memoria RAM, lo que lo posiciona en la gama alta. Es el nuevo flagship de Moto.

Esta vez los Edge no cuentan con la pantalla de bordes “infinitos” o curvos del Edge original, sino que han renovado su diseño apostando por el menor grosor posible y, de nuevo, una pantalla de gran tamaño. En el caso del Edge 20 Pro cuenta con un panel OLED de 6,7 pulgadas Full HD+ con una tasa de refresco de hasta 144 Hz, para una gran fluidez al momento de utilizar el teléfono. También cuenta con 256 GB de almacenamiento, una batería de 4500 mAh y carga rápida de 30W, además de soporte a conexión 5G y WiFi 6.

En cuanto a sus cámaras, cuenta con un sensor principal de 108 MP acompañado de un sensor de 16 MP de ultra gran angular y un sensor telescópico de tipo periscopio de 8 MP con zoom óptico de 5x (y hasta 50x en “Super Zoom” digital), además de estabilización de imagen óptica, un gran añadido que puede marcar la diferencia notablemente no solo en la captura de fotos con zoom sino también en la captura de video. En este apartado, por cierto, puede capturar video de hasta 8K. Su cámara de selfies es de 32 MP. El Edge 20 Pro saldrá a la venta en Europa con un precio de 699 euros, un precio considerablemente inferior al que tuvo el Moto Edge Plus en su lanzamiento el año pasado.

Motorola Edge 20

El Edge 20 es el modelo base de la nueva familia de Motorola, con un procesador Qualcomm Snapdragon 778G, acompañado de 6 u 8 GB de memoria RAM, dependiendo del modelo, y 128 GB de capacidad de almacenamiento.

Su pantalla, al igual que la de su hermano “Pro”, es un panel OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco variable de hasta 144 Hz. Tanto en el Edge 20 estándar como en el Edge 20 Pro, Motorola ha dado un paso mas allá de los 90 Hz de tasa de refresco a los que ya nos tenía acostumbrados en sus smartphones de gama mas prémium anteriores, y eso se aprecia para los que jugamos o preferimos una respuesta más rápida al usar el teléfono. Su batería es de 4.000 mAh y también cuenta con carga rápida de 30W y soporte a redes 5G.

Las cámaras del Edge 20 incluyen un sensor principal de 108 MP, acompañado de un sensor híbrido de 16 MP para ultra gran angular y macro, y un sensor teleobjetivo para zoom óptico de 3x (y hasta 30x en “Super Zoom” digital). Su precio en Europa es de 499 euros.

Motorola Edge 20 Lite

El Edge 20 Lite es el menos potente de la nueva familia, pero aún así destaca en su cámara y en su batería, sus dos puntos mas fuertes. En su interior lleva un procesador MediaTek Dimensity 720 con soporte a redes 5G, acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento.

Su pantalla también es un panel OLED de 6,7 pulgadas, aunque esta vez su tasa de refreso está limitada a los 90 Hz, bastante bien, pero no tan bien como sus hermanos Edge. Su batería es de unos generosos 5.000 mAh con carga rápida de 30W, lo que fácilmente debería ofrecer unos 2 días de autonomía, basándonos en nuestras pruebas a teléfonos Motorola anteriores con esta capacidad.

En apartado fotográfico, cuenta con el mismo sensor principal de 108 MP que los otros miembros de la familia Edge 20, acompañado de un sensor híbrido de 8 MP para ultra gran angular y macro, y un sensor de 2 MP para profundidad. Su cámara para selfies es de 32 MP. En Europa, el Edge 20 Lite saldrá a la venta por 349 euros.

Estaremos atentos ante información oficial de Motorola para los precios y disponibilidad de la familia Edge 20 en Latinoamérica.