La huella genética que contiene un solo mechón de pelo de cada uno de nosotros es duradera en el tiempo, tanto, que incluso hoy podemos averiguar detalles sorprendentes de la salud e historial genealógico de Ludwig van Beethoven, casi 200 años después de su muerte.

Lo que hizo un equipo de investigadores en un trabajo que se ha publicado en Current Biology fue secuenciar el genoma del compositor alemán a partir de mechones de su cabello. De esta forma, encontraron que, por ejemplo, Beethoven había heredado factores de riesgo genéticos para enfermedades hepáticas y estaba infectado con hepatitis B, lo que, sumado a su conocida alta ingesta de alcohol, probablemente contribuyó a la muerte del genio a la edad de 56 años.



Según ha explicado el coautor del estudio, Johannes Krause, un bioquímico especializado en ADN antiguo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, en un comunicado:



Nuestro objetivo principal era arrojar luz sobre los problemas de salud de Beethoven, que incluyen la pérdida auditiva progresiva, que comenzó entre los 20 y los 20 años y finalmente lo llevó a ser funcionalmente sordo en 1818

El investigador William Meredith, director emérito del Centro Beethoven en la San Jose State University de California, dice que el compositor murió de cirrosis y padecía hepatitis B. “Lo que mostró el estudio fue que Beethoven tenía dos conjuntos de genes que lo predisponían a tener una enfermedad hepática”, explica. No solo eso, los resultados también encontraron que no está vinculado a ciertos parientes o incluso a su apellido. “Beethoven, su apellido no debería ser Beethoven. Debería ser otra cosa”, cuenta Meredith.



Con base en los datos genómicos, el equipo determinó que era poco probable que la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa y el síndrome del intestino irritable (todas las posibles fuentes de malestar gastrointestinal y excreciones violentas) afectaran a Beethoven. Tampoco parece haber sufrido envenenamiento por plomo (un análisis previo lo sugería y se basó en una muestra de cabello que no le pertenecía).



Se sabía que Beethoven, un pianista talentoso que tenía una ética de trabajo intimidante, tenía una sordera que lo acosó toda la vida. De hecho, el genio colocó un resonador en su piano para amplificar su sonido, y en ocasiones usó vibraciones para continuar componiendo.



Con todo, cuenta el equipo en su trabajo que no pudieron determinar la causa de su sordera. El genoma se extrajo de cinco mechones de cabello ondulado preservados, transmitidos a través de diferentes familias y amigos. Además, otros mechones de cabello previamente atribuidos al compositor resultaron no ser suyos, y uno, llamado el mechón de Kessler, no se pudo atribuir .



Según escribió el autor principal del estudio, Tristan James Alexander Begg, en un correo electrónico a Gizmodo:



Hay biomarcadores metabólicos del abuso crónico de alcohol que sobreviven en el cabello, particularmente uno llamado EtG. Si estos biomarcadores se pueden analizar con precisión, con respecto al consumo crónico de alcohol, en el cabello, es una gran incógnita y probablemente implicaría un estudio a gran escala para validar tales enfoques.

Los autores explican que aunque no pueden decir “definitivamente qué mató a Beethoven”, ahora al menos pueden confirmar la presencia de un riesgo hereditario significativo y una infección con el virus de la hepatitis B, además de eliminar varias otras causas genéticas menos plausibles.

Mientras, el misterio del origen de la sordera seguirá siendo eso, un misterio.