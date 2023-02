We may earn a commission from links on this page.

La comunidad de fans y creadores de anime ya está bastante molesta con la última moda de imágenes generadas por IA, pero Netflix ha decidido arrojar más leña a la hoguera con un proyecto llamado Dog & Boy. Se trata de una serie de anime hecha por IA porque al parecer Netflix Japón no encontraba mano de obra.

Sí, no es una forma de hablar. La compañía cita “la escasez de mano de obra” (se refiere a mano de obra humana, por supuesto) como la principal causa de haber jugado con la idea de hacer la serie mediante herramientas generativas de IA. La serie “es un esfuerzo experimental para ayudar a la industria del anime, que ahora mismo pasa por una escasez de mano de obra”, explica Netflix Japó n en su cuenta según informa Vice. La compañía añade que han usado imágenes generadas por IA para los fondos de los tres clips que acompañan al tuit.

Antes de que le des al play y digas: “Pues no está nada mal”, quizá deberías pensar en que no importa si está bien o no. Lo que importa es que una de las productoras de anime con más dinero del planeta (Dog & Boy es obra de Netflix Japan y Wit Studio, creadores de Ranking of Kings y Spy x Family) ha decidido no contratar a nadie para hacer una película, y eso no es bueno, ni para los artistas, ni para el futuro de la industria.

No solo eso. En un ejercicio de refinamiento de descaro que no está exento de ironía, Netflix ni siquiera ha dado crédito a la persona que operó la IA para la película. Esa persona (que queremos pensar que tiene nombre y apellidos) ha visto recompensada su tarea de introducir prompts como “Humano” en los créditos. En los créditos figura como IA (+Human).

Por resumir. No solo es que Netflix Japón no solo haya experimenta do con una tecnología éticamente dudosa , sino que además hace gala de lo poco que respetan a los artistas humanos que pintan fondos . Si Japón tiene escasez de animadores, es porque la industria les paga a los trabajadores autónomos un salario paupérrimo por dibujar imágenes a mano. En Japón, el salario de los artistas no ha aumentado con el costo de vida, lo que hace que para algunos sea imposible sobrevivir en la industria. Incluso en estas condiciones, las empresas continuamente encuentran formas de pagar menos a sus empleados.

No es el único ejemplo. A pesar de tener un éxito masivo, el estudio detrás de la película Promare y de Cyberpunk: Edgerunners fue a juicio por horas extras no pagadas (acabaron llegando a un acuerdo) . Si los artistas en Japón no quieren trabajar, es porq ue no puede n permitírselo.

Netflix podría haber resuelto fácilmente este problema ofreciendo un salario digno . En su lugar , está tratando de eliminar a los artistas por completo. Kotaku ha preguntado a Netflix Japón sobre los desafíos específicos que tienen con el reclutamiento de artistas humanos, pero no ha recibido una respuesta.

En Twitter, los artistas y creadores no han tardado en cargar contra el tuit de Netflix en las respuestas . Hasta uno showrunners de la compañía escribió: “No es algo de lo que estar orgullosos, chico s”. Los retweets están llenos de personas que exigen salarios más altos para los animadores. “Quéreis todo gratis, pero necesitamos dinero para vivir”, tuiteó un dibujante de cómics japonés. Básicamente eso lo resume todo.