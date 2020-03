Netflix trabaja en una película del juego clásico Dragon's Lair protagonizada por Ryan Reynolds

Dragon’s Lair es uno de los títulos más míticos de la era arcade en plena década de los 80, y ahora alguien ha decidido que es buena idea adaptarlo como una película (y lo es). El encargado será Netflix, y para la producción contará con Ryan Reynolds y uno de los creadores originales del juego.



Han pasado casi 40 años desde que debutó Dragon’s Lair. El juego de laserdisc llegó en 1983 a las arcade en Estados Unidos y gran parte del mundo, creado por Rick Dyer y Don Bluth, quien fuera durante muchos años un animador de Disney que trabajó en películas como La bella durmiente, La espada en la piedra y la genial Robin Hood de 1973 (esa en la que Robin es un zorro).

Netflix contará con Bluth como productor para la película de Dragon’s Lair, junto con Ryan Reynolds, que también será el protagonista del film. El guión estará a cargo de Dan y Kevin Hageman, guionistas de The Lego Movie y Scary Stories to tell in the Dark.

En el juego, el protagonista que controlan los jugadores es un caballero llamado Dirk el Intrépido, que debe rescatar a una princesa atrapada en un castillo por un dragón malvado. Todavía no se conoce cuándo se estrenará la película, ni mucho menos cuándo veremos por primera vez a Ryan Reynolds vestido de caballero en algún tráiler o adelanto. [vía The Hollywood Reporter]