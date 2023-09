Nia DaCosta on Overcoming Challenges While Making The Marvels

Imágenes GettyNia DaCosta Las maravillas está casi aquí y el estudios marvel película protagonizada por Brie Larson, Tayón un parris y Imán Vellani finalmente nos trae lo cósmico equipo de triple amenaza-arriba que estábamos esperando. En una entrevista con Feria de la vanidad

The Marvels also needed to fit within the Marvel Cinematic Universe narrative set up in Captain Marvel, WandaVision, and Ms. Marvel—but DaCosta said that even if you’re going in without seeing any of the aforementioned, you won’t find yourself completely lost. Feige likes to keep his movies standalone, with those layers you can peel back through the MCU’s decade-plus of mythology. “It is a Kevin Feige production, it’s his movie,” DaCosta said . “So I think you live in that reality, but I tried to go in with the knowledge that some of you is going to take a back seat.”

Along with bringing her own take on the MCU , DaCosta also talked to Vanity Fair about the elephant in the toxic fandom room. “I’m just girding myself for it,” DaCosta, who is no longer on social media, shared. “I am a sensitive soul, and I think maybe more of us are than we want to admit.”

Ultimately, her presence in the cadre of indie directors who can also handle big movies signals a needed change. To DaCosta it came down to having more freedom to select her crew. “I realized it wasn’t ever gonna be about how much power I amassed or how many great movies I made, or if I won awards, it was always just going to be the people that I surrounded myself with,” she said of her experience on The Marvels. “The thing that I’ve been most surprised by lately is how much respect I’m getting from these middle-aged white dudes that I work with.”

The Marvels opens November 10.

