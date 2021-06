No conectes tu iPhone a una red llamada %p%s%s%s%s%n si no quieres romper la conexión wifi

Foto : PSGflash

Hace unos días, un usuario de Twitter llamado Carl Schou decidió cambiar el nombre de su wifi a “% p% s% s% s% s% n”, lo que rompió la conectividad de su iPhone sin solución aparente. Por más que reiniciara el teléfono y cambiara el nombre de la red, Schou seguía sin poder activar la conexión wifi de su iPhone.

Advertisement

Según CodeColorist, se trata de un error de formato de cadena, que rara vez se ve en los sistemas operativos modernos. Al conectarse a la red, el sistema concatena el SSID (el nombre de la wifi) con otra cadena de caracteres, lo que desencadena una denegación de servicio. CodeColorist cree que el resto de parámetros de la función no son controlables, por lo que el fallo no se puede explotar con fines maliciosos (más allá d el de bloquear la conectividad wifi de la víctima si se conecta a una red con ese nombre ).

Según Lifehacker, el error no afecta a otras funciones de la red, como la conectividad Bluetooth o de datos móviles. Tampoco tiene efecto en teléfonos Android, por lo que parece un fallo exclusivo de iOS. Pero si tienes un iPhone y te conectas a una red con ese nombre, el problema persistirá aunque reinicies el teléfono o cambies el nombre de la red.

Por suerte, tiene fácil solución. Solo hay que ir a Ajustes> General> Restablecer y seleccionar Restablecer ajustes de red . Esta opción elimina toda la información de redes wifi que tengas guardadas, así como la información del APN de tu operador ( si no se rellena automáticamente) , pero permite reactivar la conexión wifi c on normalidad.

Eso sí: no vuelvas a conectarte una red con el nombre % p% s% s% s% s% n o algo parecido, aunque sea hasta que Apple lance una actualización de software que solucione el fallo.