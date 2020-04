Nuevas imágenes de la película de Dune revelan algunos cambios con la novela original

Filed to:

El logo de la nueva película de Dune. Imagen : Warner Bros.

La nueva película de Dune se acerca. Vanity Fair ha compartido un vistazo dentro de la muy esperada versión de Denis Villeneuve de la clásica saga de ciencia ficción Dune, a la que se refirió como “la cosa más difícil que he hecho en mi vida”.

Una nueva serie de imágenes del reportaje de Vanity Fair del set de Dune nos lleva a profundizar en el mundo de la adaptación de Villeneuve de la primera mitad de la novela de Frank Herbert. La película está protagonizada por Timothée Chalamet como Paul Atreides, un joven noble de la Casa Atreides que se muda al planeta desierto Arrakis con su padre Duke Leto (Oscar Isaac) y su madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson), una “sacerdotisa guerrera” de la orden Bene Gesserit.

Lady Jessica es uno de los varios personajes femeninos que han sido ampliados para la adaptación cinematográfica. Los personajes femeninos de las novelas de Herbert estaban (de alguna manera) adelantados a su tiempo, pero todavía fueron víctimas de clichés, una crítica que también se puede aplicar al enfoque de la historia sobre las razas. Dune es un comentario sobre el complejo del salvador blanco, pero al examinar ese complejo, todavía termina jugando con los mismos estereotipos que intenta desmantelar. Medio siglo después, las grietas se pueden ver claramente, algo que Villeneuve espera abordar, según Ferguson, quien dice que Villeneuve se esforzó por llevar a varios arcos de los personajes “a un nuevo nivel”.

Lo más notable que se muestra en estas nuevas imágenes es que este ajuste significó el intercambio de raza y género de uno de los personajes clave: el Dr. Liet Kynes, el ecólogo principal de Arrakis y, al menos en la novela, el padre de Chani (Zendaya). El personaje fue escrito como un hombre blanco que había sido aceptado en la sociedad Fremen (en lo que solo puede describirse como algo similar a Danza con lobos), pero ahora es interpretado por Sharon Duncan-Brewster de Rogue One: A Star Wars Story.

“Lo que Denis me había dicho era que había una falta de personajes femeninos en su elenco, y él siempre había sido muy feminista, pro-mujer, y quería escribir el papel de una mujer”, dijo Duncan-Brewster a Vanity Fair. “Este ser humano logra básicamente mantener la paz entre muchas personas. Las mujeres son muy buenas en eso, entonces ¿por qué Kynes no puede ser una mujer? ¿Por qué no debería ser Kynes una mujer?”

En Dune, Paul Atreides y su familia se han mudado a Arrakis para supervisar el comercio de especias, ya que el planeta es la fuente de una poderosa especia llamada melange que es la clave para el viaje interestelar. La Casa Atreides también tiene que lidiar con los antiguos cuidadores del planeta, la Casa Harkonnen, dirigida por el enemigo jurado del Duque Leto, el Barón Harkonnen (Stellan Skarsgård), que anhela recuperar su planeta. Según Villeneuve, Skarsgård estaba equipado con prótesis de cuerpo completo para replicar el aspecto más grande del barón, pero quería asegurarse de que el personaje se basara en su amenaza en lugar de lucir prácticamente ridículo.

“Por mucho que ame profundamente el libro, sentí que el Barón constantemente podía lucir caricaturesco”, dijo Villeneuve. “Traté de darle un poco más de dimensión. Por eso traje a Stellan. Stellan tiene algo en los ojos. Sientes que hay alguien pensando ahí, pensando mucho, que siente tensión y está calculando en su interior, eso se puede ver en sus ojos. Soy testigo de que puede ser bastante aterrador”.

Todavía no se han compartido imágenes del aspecto del Barón, pero Vanity Fair publicó varias otras fotos del set, que puedes ver en su página web. Dune también está protagonizada por Josh Brolin y Jason Momoa como Gurney Halleck y Duncan Idaho, dos de los maestros y mentores de Paul que lo ayudan a desarrollar sus habilidades. Entre los Fremen, Chani y los demás son guiados por el líder de la tribu Stilgar (Javier Bardem).

Según Villeneuve, esta adaptación fue especialmente desafiante porque Dune es muy vasta, abarcando “política, religión, ecología, espiritualidad” y al mismo tiempo presentando un abrumador elenco de personajes. Es en parte por el motivo por el que decidió dividir el primer libro en dos películas, en lugar de incluirlo todo de una vez. Eso significa que podemos (temporalmente) perder algunos de los momentos más importantes de la historia, como la llegada del sobrino y heredero del Barón Harkonnen, Feyd-Rautha (cuyo actor aún no ha sido anunciado ). Pero nos dará más tiempo con el mundo bello y destructivo que Villeneuve ha traído a la vida, uno que siente que es más consciente que nunca, con su adaptación incluso cubriendo temas del cambio climático.

“No importa lo que creas, la Tierra está cambiando y tendremos que adaptarnos”, dijo. “Por eso creo que Dune, este libro, fue escrito en el siglo XX. Era un retrato lejano de la realidad del petróleo y el capitalismo y la explotación —la sobreexplotación— de la Tierra. Hoy, las cosas son peores. Es una historia épica, pero también es un llamado a la acción para los jóvenes”.

Dune llega a los cines el 18 de diciembre. Puedes leer el reportaje completo y ver más imágenes en Vanity Fair.