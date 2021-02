Imagen : Marvel Studios.

Por fin. Ya podemos darle un primer vistazo detallado a cómo lucirá el supervillano que veremos en The Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie del universo de Marvel que llegará a Disney+ en el mes de marzo. El temible Barón Zemo.

Esta no es la primera vez que vemos a Zemo. En Captain America: Civil War fue un villano que planificó gran parte de los acontecimientos que llevarían a Steve Rogers a luchar contra Tony Stark, junto a sus respectivos equipos. Sin embargo, el villano interpretado por Daniel Brühl no lucía exactamente como muchos fans lo recuerdan de los cómics. En Civil War tenía el aspecto de una persona común y corriente.

En los cómics, no obstante, Zemo lleva una máscara característica de color púrpura o morado, y por fin lo veremos en toda su gloria cuando regrese en la nueva serie.

Imagen : Marvel Studios.

El vistazo es disponible gracias a una app de cartas coleccionables que ha publicado imágenes de todos los personajes en la nueva producción. Además de un Zemo mucho más acorde a los cómics, también podemos ver nuevas imágenes de Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (el Soldado de Invierno) en la serie.

Imagen : Marvel Studios.

Imagen : Marvel Studios.

Además, tenemos un primer vistazo detallado de John F. Walker, el llamado U.S. Agent que estará interpretado por el actor Wyatt Russell. Walker es una especie de seguidor/imitador del Capitán América, creado por el gobierno de los Estados Unidos tras la ausencia del Capi original.

Imagen : Marvel Studios.

The Falcon and the Winter Soldier se estrena el 19 de marzo en Disney+.