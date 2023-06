Apenas quedan dos meses para el desembarco de Monkey D. Luffy y su tripulación a Netflix. La plataforma de streaming acaba de hacer público el primer avance de su adaptación de One Piece a la televisión, la primera con actores de carne y hueso (y mucho CGI en el caso de Luffy). Este es el tráiler.



ONE PIECE | Official Teaser Trailer | Netflix

Lo cierto es que en apenas un día que lleva online, el tráiler ha despertado tanto entusiasmo como rechazo. Al cierre de este artículo lleva cosechados 156.000 me gusta,y 85.000 no me gusta, una cifra bastante alta para lo que suele ser la norma en estos casos.

Sin entrar en si la serie hará o justicia al venerado manga y a su anime, lo cierto es que el tráiler recrea con mucho acierto los escenarios, los barcos y los personajes del original, desde el Going Merry (el barco de la tripulación del sombrero de paja) hasta el restaurante flotante Baratie o el pirata Buggy D. Clown, uno de los rivales clásicos de Luffy.

One Piece cuenta con Iñaki Godoy en el papel de Monkey D. Luffy , Mackenyu as Roronoa Zoro, Jacob Gibson como Usopp, Emily Rudd interpretando a Nami, y Taz Skylar como Sanji. La primera temporada de la serie tendrá entr e 8 y 10 episodios. Esperemos que no corra el mismo destino que Cowboy Bebop.