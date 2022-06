El conocido anime One Punch Man está a punto de tener su propia adaptación cinematográfica de acción real de la mano de Sony.

Como ha adelantado Deadline, Justin Lin (veterano director de Fast & Furious), ha sido el elegido para dirigir esta nueva película. Los guionistas del proyecto serán Scott Rosenberg y Jeff Pinkner (Venom, Jumanji: The Next Level), mientras que Avi y su hijo Ari Arad serán los productores junto a Lin. Tal como están las cosas en este momento, “la intención sería comenzar la producción a finales de año”, lo que significa que la película no llegará a la gran pantalla hasta dentro de un buen tiempo.

Deadline también asegura que “el estudio se muestra optimista ante la posibilidad de que esta película pueda ser el inicio de una franquicia”, lo cual es interesante dado el... complejo pasado de Hollywood en lo que a adaptaciones de manga y anime se refiere.

¿ Y qué decir de el argumento? One Punch Man es un anime de superhéroes basado en un m anga homónimo que combina acción, comedia y sátira al mismo tiempo que se burla de muchos de los tópicos que hay en este género.

El concepto de One Punch Man me parece ingeniosamente simple. El héroe y protagonista de la serie , Saitama, es tan fuerte que puede derrotar a cualquier oponente con un solo golpe. Desafortunadamente, se siente siempre insatisfecho, ya que no hay nadie capaz de suponerle un desafío . La crisis existencial de One Punch Man podría ser fácilmente la nuestra . La magia de e ste anime es que abraza lo absurdo del género y se deleita destruyendo tópicos con cada puñetazo . Invirtiendo los papeles habituales de este género, rezamos para que Saitama finalmente pueda encontrar a alguien que le derrote y que le permita escapar del aburrimiento que le atenaza .