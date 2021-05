Así, pero con Vin Diesel dentro del Jeep. Imagen : Universal Pictures.

Carreras de autos, muchas armas, dinosaurios y Vin Diesel. Sí, esa podría ser la propuesta para una nueva película. ¿La verías ?

Y es que los estudios de Universal Pictures no cierran las puertas a la idea de que dos de sus franquicias más exitosas en taquilla, Fast and Furious y Jurassic World, se encuentren en un crossover tan épico como absurdo. Pero dado que sabemos que, por algún razón, la saga Fast and Furious próximamente viajará al espacio, ¿por qué no?

De hecho, el mismo Justin Lin, director de Fast9, la nueva película de la saga que nació como una historia de carreras ilegales y criminales versus policías, y se transformó en... bueno, en algo, ha comentado recientemente al respecto de la idea de un crossover con Jurassic World que “nunca le he dicho que no a nada, y el hecho es que parte de nuestra filosofía [como franquicia] es no ser encasillados o etiquetados de ningún modo. Eso es todo lo que diré por ahora”.

Así que nada los detiene a hacer una película en la que veamos a Vin Diesel darle puñetazos a un velociraptor mientras Michelle Rodriguez conduce un Dodge Challenger clásico siendo perseguida por un T-Rex, o mejor aún, por algún híbrido de Tiranosaurio con máquina que tenga ruedas, lanzallamas y dientes que se mueven como sierras eléctricas. Vamos, Universal, no estoy siendo sarcástico. Necesito ver esa película. [vía WeGotThisCovered / CNET]