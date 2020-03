Onward, la nueva película de Pixar, llega a digital tras apenas dos semanas de su estreno en el cine

Filed to:

Filed to: Onward

Imagen : Disney / Pixar.

El coronavirus está afectando con severidad, entre muchas otras cosas, a la industria del cine y la televisión. Incontables estrenos y producciones han sido canceladas o pospuestas de forma indefinida. Sin embargo, películas como Onward se estrenaron recientemente en los cines, que ahora están cerrados, por lo que Disney ha decidido publicarla en digital de inmediato.

Onward llegó a las salas de cine el 6 de marzo, poco antes de que distintos países del mundo (además de China) comenzaran a sugerir o imponer distanciamiento social y cuarentena. El resultado para esta película ha sido convertirse en un fracaso en taquilla, lo cual es lógico, dado que nadie está yendo al cine.

Advertisement

Por ello, Disney ha anunciado que Onward llega al formato digital desde la misma noche del 20 de marzo, apenas dos semanas después de su estreno en las salas de cine. La película estará disponible para su compra en digital por 20 dólares.

Pero no solo estará disponible para su compra. Onward también llegará a Disney+, el servicio de streaming de la compañía de Mickey Mouse, el próximo 3 de abril. Sin embargo, por ahora no está claro si esto será solo en Estados Unidos o también a nivel internacional, una vez que Disney+ llegue a territorios como el europeo en los próximos días.

Advertisement

Ante la crisis del coronavirus, algunos estudios están optando por publicar sus películas en formato digital lo más pronto posible, debido al cierre de las salas de cine y las cuarentenas. Todavía no está claro qué pasará con películas como The New Mutants, también de Disney, que ha pospuesto su estreno, pero mientras tanto, al menos podremos disfrutar en nuestras casas de lo nuevo de Pixar más pronto de lo que esperábamos. [Disney vía /Film]