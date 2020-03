Black Widow se retrasa por el coronavirus, y podría ser el primero de varios retrasos para Marvel

Imagen : Marvel Studios.

Iba a suceder. Disney ha decidido posponer el estreno de la primera película del universo cinematográfico de Marvel a estrenarse este 2020, Black Widow, debido al coronavirus, lo que podría resultar en una cadena de retrasos de todos los futuros proyectos de Marvel Studios a partir de ahora.

Black Widow, la esperada película centrada en la historia de Natasha Romanoff, tenía pautado su estreno para el próximo 1 de mayo, pero la pandemia del coronavirus, más allá de todas las tragedias y casos de contagio que está ocasionando en todo el mundo, también está afectando a la industria del entretenimiento, ocasionando el retraso de la producción y estreno de cada vez más series y películas. Black Widow no iba a ser la excepción.

Disney no ha anunciado ninguna nueva fecha de estreno para la película, por lo que no sabemos cuándo podremos verla. Sin embargo, esto también podría tener como consecuencia el retraso de The Eternals, la película de Marvel con un estreno pautado para finales de 2020, al igual que las dos series del MCU que se esperaban para este mismo año: The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision.

Y es que las producciones del universo cinematográfico de Marvel suelen estar conectadas, por lo que quizás no es posible estrenar, por ejemplo, una de las series de Disney+ en agosto si menciona los acontecimientos de Black Widow. Alguna situación como esta podría presentarse. Además, la producción y rodaje de estas series también se está viendo afectada por el coronavirus.

Mientras cada vez más salas de cine cierran a nivel mundial, Universal decidió estrenar en simultáneo algunas de sus películas tanto en internet (como alquiler on demand) como en las salas disponibles. Pero tomando en cuenta que hablamos del MCU, producciones que estiman hacer al menos 1.000 millones de dólares en taquilla, es básicamente imposible que Disney haga lo mismo. [via Variety]