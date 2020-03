Las nuevas películas de Universal se podrán ver en internet y no solo en los cines, debido al coronavirus

Imagen : Universal Pictures.

Universal Pictures se ha convertido en el primer estudio en comenzar a ofrecer sus películas de estreno no solo en las salas de los cines, sino también en internet mediante on demand, o lo que es lo mismo, alquiler digital de películas. Esto, debido a uno de los tantos problemas que está ocasionando el coronavirus COVID–19: el cierre de los cines en muchos países.

Y es que, incluso si los cines de una ciudad no están cerrados, incontables personas se están cuestionando la necesidad de ir a ver alguna película en la gran pantalla (no, no es necesario; o al menos no mientras la situación es crítica y las autoridades recomiendan quedarse en casa para evitar más contagios). El coronavirus ya ha ocasionado retrasos de estrenos de películas como Mulan y 007: No Time to Die, pero algunos estudios ya han estrenado sus nuevos films, por lo que la solución que se le ha ocurrido a Universal es ofrecer la posibilidad de verlas en casa , comenzando el día viernes 20 de marzo.

En general, las películas que estarán disponibles mediante alquiler on demand son The Invisible Man, The Hunt, Emma y Trolls World Tour. Según Universal, “estas películas estarán disponibles en los servicios on demand más populares en el mundo, como un alquiler de 48 horas por un precio suge rido de 19,99 dólares en los Estados Unidos, o el precio equivalente en mercados internacionales”. La medida no solo se basa en películas que ya están disponibles, sino también en lanzamientos futuros como Trolls World Tour, que se e strenará el 10 de abril.

Muchos estudios están posponiendo sus estrenos justamente para evitar que las salas de los cines estén vacías durante el debut, lo que supondría perdidas de cientos de millones de dólares para sus responsables. Sin embargo, la medida de Universal no deja de ser interesante, y nos hace preguntarnos si otros estudios seguirán sus pasos y sumarán a la idea. Es casi imposible que Disney y Marvel decidan estrenar Black Widow de este modo (que hasta ahora no ha pospuesto su estreno), pero películas que acaban de estrenarse como Bloodshot, la nueva de Sony Pictures, podrían beneficiarse en medio de esta cuarentena voluntaria a la que estamos sometidos en gran parte del mundo.

Por supuesto, esta idea es temporal y no aplica a todas las produccione s de Universal. F9, la nueva película de Fast and Furious, también es de Universal y recientemente retrasó su estreno casi un año, lo que es comprensible, dado que uno de los territorios donde esta franquicia tiene mayor éxito es en China. [vía Deadline]