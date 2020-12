Oscar Isaac será Solid Snake en la película de Metal Gear Solid

Filed to:

A la izquierda: Oscar Isaac como Poe Dameron en Star Wars. A la derecha: Venom Snake en Metal Gear Solid V. Imagen : Lucasfilm / Konami.

Por fin. La esperada película de Metal Gear Solid va tomando forma. Sony Pictures ha contratado al actor Oscar Isaac para interpretar al protagonista del film, conocido como Solid Snake, y el personaje principal más importantes de la saga de videojuegos en la que se basará la película.

La película de Metal Gear Solid lleva varios años en los planes de Sony. La empresa ha contratado a Jordan Vogt-Roberts, director de películas como Kong: Skull Island y fanático de la saga de juegos, para dirigir el film, quien incluso ha tenido reuniones con Hideo Kojima, padre de Metal Gear Solid, como si estuviera en busca de inspiración y guía , aunque el creativo ya no tiene ninguna relación con la franquicia de videojuegos ni con su empresa propietaria, Konami.

Oscar Isaac interpretará a Solid Snake, el personaje que protagonizó los videojuegos Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, además de tener una gran participación e influencia en la historia de fondo de toda la franquicia. Se desconoce exactamente cuál será la historia del film, o cuando podremos verla, dado que Oscar Isaac actualmente está involucrado en distintos proyectos que le ocuparán su agenda durante los próximos meses o años, incluyendo la saga Dune y la serie Moon Knight de Marvel. [vía Deadline]