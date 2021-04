Imagen : Casimiro PT ( Shutterstock )

¿Has pensado que tienes demasiados juegos que nunca has jugado? ¿Que tu llamado backlog, o lista de juegos por jugar o terminar, es enorme? Quizás sea cierto, pero aún así podría ser peor. Existen personas que tienen más de 25.000 juegos en Steam.

Advertisement

Así lo ha revelado un reciente parche de actualización para el cliente de Steam, el cual mencionaba que incluía “una solución para los posibles cierres repentinos que sufren los usuarios con alrededor de 25.000 juegos o más”. Personalmente, creía que mis mas de 120 juegos en Steam era demasiado, vergonzoso incluso, pero veo que mi biblioteca es un niño en pañales en comparación con la de algunos.

¿Cuánto dinero podría haber costado una biblio teca digital de tal magnitud? Según una investigación, como comentan en Kotaku, el precio promedio de un juego de Steam en 2017 era de 6 dólares, lo que significa que los propietarios de estas bibliotecas habrían gastado unos 150.000 dólares en juegos para acumular tal cantidad de títulos. Además, si tomamos en cuenta la cantidad promedio que dura una campaña de un juego (y calculando un promedio de la cantidad de horas invertidas en un título multijugador), se estima que para poder completar todos estos títulos sería necesario jugar más de 26.000 horas, es decir, más de 3 años sin detenerse.

Así que no te sientas mal por haber comprado esos juegos en oferta que nunca has instalado en tu computador. Algún día lo harás, o quizás no. Pero podría ser mucho peor. [vía Kotaku]