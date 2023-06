La verdad sobre la canción de los Beatles que terminó una IA

Hace unos días contábamos la historia. Paul McCartney revelaba que una IA había completado una canción de los Beatles, una vieja demo de Lennon que respondía al nombre de Now And Then. Ahora, el propio McCartney ha querido aclarar cómo fue el proceso de reinvención de la canción.



Como contamos, el tema, Now And Then, lo compuso Lennon antes de su muerte en 1980 y, según se comenta, era de amor y disculpa, como muchas de las canciones del artista en la última parte de su carrera. Al parecer, la idea de que la tecnología pudiera reconstruir la demo surgió del documental de ocho horas de Peter Jackson, Get Back. Para el mismo, la editora de diálogos Emile de la Rey utilizó una IA personalizada con la que reconocer las voces de los Beatles y separarlas del ruido de fondo.



Sea como fuere, McCartney explicó en una publicación de Twitter el pasado jueves que no puede proporcionar demasiada información sobre la nueva canción, aunque confirmó que “nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos tocamos. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que se ha prolongado durante años”.



Luego, en una entrevista con BBC Radio 4, el artista contó que la IA se había utilizado solo para “sacar” la voz de Lennon de una grabación demo. “Cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles, era una demo que John tenía en la que trabajamos y acabamos de terminarla”, dijo, y agregó: “Pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura. a través de esta IA. Entonces pudimos mezclar el disco como lo harías normalmente. Te da algún tipo de libertad de acción”.



Por tanto, parece que finalmente la IA solo ha sido un soporte para masterizar aquella demo del pasado de Lennon que nunca llegó a ver la luz.