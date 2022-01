Después de que Microsoft se hiciese esta semana con el control de Activision Blizzard, todos los jugadores de PlayStation se hicieron la misma pregunta: ¿Qué pasará ahora con sus populares franquicias? ¿ Se volverán exclusivas de Xbox? Pues bien, hoy la compañía ha dado a entender que, al menos en lo que respecta a Call Of Duty, no tienen nada que temer.

Ha sido el propio Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, el que ha explicado en su Twitter que entre los planes de la compañía no está sacar a la franquicia de las consolas de Sony .

“Esta semana he t enido buenas llamadas con los jefes de Sony. Les he confirmado nuestra intención de cumplir con todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener ‘Call of Duty’ en PlayStation”, explicaba Spencer .

A pesar de las buenas palabras de Spencer, es razonable que los jugadores se muestren suspicaces ante las intenciones de Microsoft. Al fin y al cabo, ya han vivido algo similar con Starfield, el juego de mundo abierto espacial que estaba desarrollando Bethesda muchos años antes de que la compañía fuese adquirida por Microsoft. Fue después de la compra de Bethesda cuando el propio Spencer confirmó que Starfield no llegaría a las consolas de Sony.

Creo que n adie tampoco se atrevería a asegurar que Microsoft no vaya a tomar dentro de unos años la decisión de hacer exclusivo Call of Duty. Sin duda es uno de los activos más importantes de la compañía y sería un reclamo maravilloso para su consola y su famoso Game Pass. Seguro que el próximo Call of Duty llega a las PlayStation, los siguientes habrá que verlo.