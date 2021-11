By

Ayer se celebró el 20 aniversario de Xbox y por eso su máximo responsable, Phil Spencer, aprovechó para dar una jugosa entrevista a la revista GQ en la que pareció confirmar lo que muchos se temían: The Elder Scrolls VI será exclusivo para PC y Xbox.

Advertisement

Cuando Microsoft compró hace poco más de año Bethesda y su empresa matriz, ZeniMax Media, muchos se preguntaron qué sería de algunas de sus franquicias más importantes como The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein o DOOM. Ante la posibilidad de hacer exclusivos sus videojuegos, Spencer corrió a decir que sería necesario “evaluar los lanzamientos en otras consolas dependiendo de cada caso”, pero ahora parece que Xbox tiene decididos cuáles de sus próximas entregas se podrán disfrutar en exclusiva en Xbox y PC.

Spencer ya confirmó que Starfield, un enorme RPG espacial de mundo abierto que saldrá a finales de 2022, sería exclusivo para sus plataformas, y que además vislumbra un futuro muy similar para The Elder Scrolls VI. “ No se trata de castigar a ninguna otra plataforma igual que creo que todas las plataformas pueden seguir creciendo. Pero para estar en Xbox, quiero que seamos capaces de ofrecer todo lo que tenemos. Y eso es lo cierto cuando pienso en The Elder Scrolls VI”, explicaba a GQ .

Microsoft sabe que The Elder Scrolls VI, la esperadísima secuela de Skyrim, será un excelente reclamo para atraer a los jugadores a Game Pass o para que se hagan con una de sus nuevas Xbox Series S/X. Los 7500 millones que la empresa se dejó en Bethesda no son moco de pavo, y saben que con estos dos títulos comenzarán a recuperar gran parte de su inversión.