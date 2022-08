PlayStation parece tener claro que el futuro de los videojuegos es multiplataforma, no hablando de diferentes consolas, sino de diferentes tipos de sistemas para jugar; es decir, consolas y PC, pero también y smartphones y tablets. Es por esto que acaban de anunciar la creación de PlayStation Studios Mobile Division, una división dedicada al desarrollo y lanzamiento de juegos para móviles.

Lo primero que han hecho en conjunto con la creación de esta división ha sido adquirir Savage Game Studios, un estudio de desarrollo de juegos móviles fundado en 2020 por tres veteranos de la industria (incluyendo un exmiembro de Zynga). La idea de Sony con esta adquisición y con la nueva división es, por supuesto, crear juegos móviles basándose en las franquicias y propiedades intelectuales que ya existen en el mundo de PlayStation, y crear nuevas.

PlayStation desde hace algunos años comenzó a apostar fuerte por PC, lanzando sus títulos exclusivos en esta plataforma, no de manera simultánea pero sí pocos meses o un año después del lanzamiento en consolas PlayStation. Títulos exitosos como Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone y otros ya están disponibles, y más están por llegar. Sin embargo, en sus estimaciones también esperan tener aún más presencia en el ecosistema móvil entre los años 2023 y 2025. En los próximos años veremos el fruto de esta nueva división y, con suerte, tendremos algún spinoff protagonizado por la cabeza de Mimir de God of War en nuestros teléfonos. ¿O por qué no? Una versión móvil de Destiny, después de todo, Sony es dueña de Bungie. [vía PlayStation]