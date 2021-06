Sony apuesta por nuevos exclusivos y comprará el estudio encargado de Returnal

Imagen : Sony

Sony ha decidido comprar Housemarque, el estudio de videojuegos responsable de Returnal, uno de los primeros y aclamados títulos exclusivos para PS5. E l estudio pasará a integrarse de lleno en PlayStation Studios.

Así lo ha anunciado la propia compañía en el blog de PlayStation, donde el director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha cubierto de elogios a Housemarque, un estudio “con una visión increíble, capaz de crear nuevos juegos memorables que resuena n en nuestra comunidad”, en palabras del propio Hulst .

No es la primera vez que el estudio finés Housemarque y PlayStation trabaja n codo con codo, cuya asociación nos ha dejado otros títulos importantes como Super Stardust o Resogun.

Pero no parece que Sony se vaya a detener aquí, pues todo apunta a que también se hará de forma definitiva con Bluepoint Games, un estudio con el que Sony ha colaborado recientemente para desarrollar los remakes de Demon’s Souls, Uncharted y Shadow of the Colossus.

No es de extrañar que Sony quiera reforzar su posición con títulos exclusivos. Su máximo rival, Microsoft, ha adquirido recientemente grandes estudios como Bethesda (Elder Scrolls, Fallout, Doom) , P layground G ames (Forza Horizon), o Ninja Theory (Hellblade, Devil May Cry) y sin duda está haciéndose fuerte con su catálogo de X box G ame P ass .