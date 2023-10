El lanzamiento del cohete Miura 1 señala el esperado salto de Europa hacia los vuelos espaciales comerciales

Espacio PLD lanzado



Su cohete reutilizable Miura 1 el viernes 6 de octubre a las 8:19 p. m. ET (sábado 7 de octubre a las 2:19 a. m. CET). El cohete despegó de las instalaciones del Centro de Experimentación El Arenosillo (CEDEA) en Mazagón, cerca de Huelva en la costa sur de España, que forma parte del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial de España (INTA).El vuelo del Miura 1 duró 5 minutos y 6 segundos y alcanzó una altitud máxima de 46 kilómetros (28,6 millas). la mitad del límite oficial del espacio, que comienza a una altura de 100 kilómetros (62 millas). La misión no fue completamente como planeado, ya que PLD quería que el cohete volara durante al menos 12 minutos. Es más, la compañía intentó recuperar el cohete después del amerizaje. , pero fue incapaz para hacerlo, a pesar de la expulsión y desaceleración exitosa del paracaídas. “Este lanzamiento culmina más de 12 años de esfuerzo incansable, pero marca solo el comienzo de nuestro viaje”, Raúl Torres, lanzamiento de PLD Space director, dijo en el comunicado de prensa. Torres enfatizó aún más la importancia de la misión para validar elementos clave de diseño cruciales para su próximo orbital Miura 5 lanzador. PLD Space planea lanzar otro Miura 1 antes de cambiar el enfoque al Miura 5. Este próximo cohete, tan alto como un Edificio de 11 pisos, tiene como objetivo lanzar satélites de 1,100 libras (500 kilogramos) para 2025. Torres y Raúl Verdú establecieron PLD Space en 2011.

Con 41 pies (12,5 metros) de longitud, el Miura 1 de una sola etapa tiene la altura de un edificio de cuatro pisos. Su nombre”, Miura”, está inspirada en una finca ganadera conocida por los toros de lidia españoles. PLD tenía quería lanzar Miura 1 ya en mayo, pero cuestiones de desarrollo retrasaron el lanzamiento hasta octubre.

Advertisement

En su comunicado de prensa, PLD Space afirma que Miura 1 es el primer cohete lanzado por una empresa privada europea que, como Ars Technica señala

Advertisement

, no es exactamente verdad; empresa británica Skyrora y empresa holandesa T-Menos Ingeniería Ya les hemos ganado. Aún así, el lanzamiento de Miura es un gran problema, pero PLD Space se enfrentará a una dura competencia en este espacio, incluyendo Isar Aerospace de Alemania y la ya mencionada Skyrora, entre varias otras.

Advertisement

También vale la pena señalar que el dominio de Arianespace en el mercado europeo, tradicionalmente reforzado por un apoyo estatal sustancial de los gobiernos europeos, parece estar disminuyendo. hasta un final. El La Agencia Espacial Europea puso en marcha el programa Boost! Acelerar la creación y el uso de servicios espaciales comerciales europeos liderados por el sector privado. PLD Space ha se benefició de esta iniciativa, recibiendo ayuda financiera y técnica a medida que desarrolla sus tecnologías de cohetes, reflejando cómo la NASA colabora con compañías espaciales comerciales de Estados Unidos.Si bien este vuelo suborbital no califica a España como con capacidad espacial directa, sin duda el país está avanzando en la nueva carrera espacial. Con acceso limitado a vehículos de lanzamiento en Europa debido a retrasos debidos a fallos de los cohetes Ariane 6 y Vega, el éxito de PLD Space es bienvenido firmar.Artículo relacionado: Más allá de SpaceX: las estrellas en ascenso de la industria de cohetes de EE. UU. Europa ha estado a la zaga en el juego espacial comercial desde hace un tiempo, especialmente cuando se compara al continente con Estados Unidos. El lanzamiento de Miura 1 es un movimiento sólido, pero, sinceramente, ya era hora. Al otro lado del charco, los pesos pesados como SpaceX y Rocket Lab , Blue Origin y FireFly Aerospace están continuamente superando los límites y apostando, o al menos intentando apostar, reclamos en el mercado. se ha estado perdiendo, y si bien el lanzamiento de PLD Space marca un comienzo, todavía queda mucho por hacer para ponerse al día.

Para más vuelos espaciales en tu vida, síguenos en X (anteriormente Twitter) y marque la página dedicada de Gizmodo Página de vuelos espaciales. , receiving both financial and technical aid as it develops its rocket technologies, mirroring how NASA collaborates with commercial U.S. space companies.

Advertisement

While this suborbital flight does not qualify Spain as having direct space capabilities, the country is undoubtedly making strides in the new space race. With limited access to launch vehicles in Europe due to delays with the Ariane 6 as well as Vega rocket failures, PLD Space’s success is a welcome sign.

Europe has been trailing in the commercial space game for a while now, especially when you stack the continent up against the United States. The launch of Miura 1 is a solid move, but honestly, it’s about time. Across the pond, heavy hitters like SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin, and FireFly Aerospace are continually pushing boundaries and staking, or at least attempting to stake, claims in the market. Europe’s been missing out, and while the PLD Space launch marks a start, there’s a whole lot of catching up to do.

Advertisement

For more spaceflight in your life, follow us on X (formerly Twitter) and bookmark Gizmodo’s dedicated Spaceflight page.