¿Podrán los nuevos frigoríficos con IA de Samsung y LG identificar el contenido de tu nevera?

Foto : LG

Estamos a unos días del CES 2020, y parece que la tendencia de este año en materia de frigoríficos de alta gama va a ser dotarlos de inteligencia artificial. Tanto Samsung como LG añadirán cámaras internas y una IA para un objetivo muy concreto: identificar tus alimentos y notificarte cuando se acaban.



Las cámaras en el interior de la nevera no son algo nuevo. Ambas compañías ya las in corpor aron en su anterior generación de neveras Samsung Family Hub y LG InstaView ThinQ. De hecho son mejor idea de lo que parecen. Combinadas con la pantalla vertical que tienen en la puerta o con tu smartphone , las cámaras permiten por ejemplo ver el contenido de la nevera sin tener que abrirla.

Las nuevas versiones de este año añaden IA a esas cámaras. El objetivo es que esa IA reconozca los alimentos que tenemos en la nevera y nos avisen cuando se terminan o caducan. Asimismo, nos recomendarán recetas en función de lo que tengamos disponible. A tal efecto Samsung compró una compañía llamada Whisk recientemente.

Foto : Samsung

Por supuesto, todo esto pinta muy bien sobre el papel, pero ¿sabrán estos frigoríficos reconocer la comida en el interior de un tupperware? ¿Podrán recomendarnos algún plato en el desierto que es a veces nuestra nevera? Probablemente no tengamos que preocuparnos. Hablamos de frigoríficos de entre 4.500 y 6.000 dólares. Si tienes dinero para uno de esos no tendrás problemas para llenarlo y probablemente tampoco te molestes en guardar sobras.



El modelo de LG, además, hace esferas de hielo perfectas para tus copazos. Algo me dice que no doy el público objetivo de esta nueva gama. [Samsung y LG vía The Verge]