¿Crees que ha habido alguien que al ver la última película de acción real de Sonic pensó : “Uff, esta película e s genial, ¿por qué no hacen lo mismo con Pac-Man?” Bueno, pues por extraño que pueda parecer, esto es exactamente lo que ha sucedido.

Como ha adelantado The Hollywood Reporter, Wayfarer Studios se ha asociado con Lightbeam Entertainment y con los propietarios de Pac-Man, Bandai Namco, para desarrollar una película de acción real basada en el popular personaje de los juegos de arcade Pac-Man. El juego no tardó en convertirse en todo un fenó meno de la cultura pop, lo que acabó derivando en numerosas secuelas, spin-offs, series de televisión y de todo . También sirvió de inspiración para una canción maravillosa de Jerry Buckner y Gary García llamada “Pac-Man Fever”.

Según The Hollywood Reporter, la película tendrá historia completamente original que correrá a cargo de Chuck Williams. Quizás no te suene mucho el nombre, pero Williams parece el hombre adecuado para el proyecto, ya que anteriormente trabajó como productor en la película de acción real de Sonic The Hedgehog que produjeron Paramount y Sega. La película no tiene título actualmente y ni Bandai Namco ni Wayfarer han compartido fecha de estreno ni ninguna otra información sobre el proyecto .

Podemos hacer apuestas sobre cuál será la historia. Yo me imagino a Pac-Man saliendo del video juego de los arcades , se encuentra con el mundo real , y ahora le toca lidiar con las locuras de nuestro mundo moderno. Supongo que sucederán cosas raras y que e l tráiler tendrá alguna canción pop de Imagine Dragons. Recaudará 260 millones de dólares y no tardaremos mucho en escuchar hablar de posibles secuelas y spin-offs .

E stoy bromeando , claro, pero teniendo en cuenta lo popular que fue la última secuela de Sonic y lo bien que le fue también a la primera entrega , puedo entender la lógica de hacer una película de Pac-Man. Al menos, me parece más razonable que hacer una película del juego de cartas Uno. Sí, este es el mundo en el que vivimos ahora …