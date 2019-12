El nuevo sistema de base en la Batalla de la Base Starkiller. Imagen : Disney/Lucasfilm

Durante muchos años, todos los fans de Star Wars han entendido el tiempo en el universo de cierta forma. Ahora, gracias al nuevo diccionario visual de Star Wars, eso podría cambiar. Y me está dando un dolor de cabeza.

Cada vez que se estrena una película de Star Wars, también recibimos un montón de material suplementario, como los diccionarios visuales, libros maravillosos llenos de información imaginaria sobre el mundo donde se desarrollan estas películas. Los diccionarios visuales contienen más detalles sobre las naves, los dispositivos, los planetas y otras maravillas de Star Wars. A menudo también incluyen información narrativa y líneas temporales, cosas así.

El diccionario visual para Star Wars: The Rise of Skywalker no es diferente, salvo que introduce, como explica Comic Book Resources, un nuevo sistema para marcar fechas en el universo de Star Wars. Durante mucho tiempo, los fans han utilizado un método para crear un sistema de calendario robusto en el universo de Star Wars.

Consiste en coger lo que el universo denomina como “años estándar”, o un ciclo de 12 meses como el nuestro, que convenientemente corresponde con la cantidad de tiempo que dura un año en el planeta Coruscant. Y luego se cuentan los años utilizando la batalla de Yavin, también conocida como la batalla de A New Hope, como el punto de partida. Por lo tanto, todo lo que ocurre se puede considerar como “antes de la batalla de Yavin” (aBY) o “después de la batalla de Yavin” (dBY). Es simple, es muy friki y funciona.

No obstante, el diccionario visual para The Rise of Skywalker introduce un sistema similar pero fundamentalmente diferente: aIS y dIS. Son las siglas para “antes del Incidente de Starkiller” y “después del Incidente de Starkiller”. Sí, es cierto, este libro mueve toda la línea temporal, adelantándolo unas décadas, y establece el punto de partida como The Force Awakens. La decisión mueve de forma definitiva toda la línea temporal de la saga de Star Wars.

La friki de Star Wars que vive sin pagar alquiler en mi corazón se siente perturbada, como si toda la plantilla de edición de la Wookieepedia hubiera llorado en terror, solo para ser silenciada. ¿Por qué cambiarían esto? No estaba roto. Y el gesto de centrar Star Wars en la nueva trilogía en vez de en la original se siente raro. Parece ser un intento para darle más valor a las contribuciones de Disney en vez de a las de George Lucas.

Pero sobre todo, enfatiza lo difícil que es explicar el tiempo en el universo de Star Wars. Es difícil averiguar cuánto dura cualquier cosa con solo ver las películas. Dios, yo ni sé la velocidad de los viajes por el hiperespacio sin ir a la wiki, y aún ahí es muy inconsistente y preocupante. Me molesta que no podamos entender las fechas en el universo de Star Wars sin tener que decidir entre dos sistemas de calendario. Pero ahora estoy aún más molesta pensando en el hecho de que creo que el tiempo en Star Wars no tiene ningún sentido.

Sírvete una copa en honor a los editores de la Wookiepedia hoy. La época de Disney ha sido difícil para ellos.