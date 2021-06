Por fin sabemos por qué se canceló la adaptación cinematográfica de Mass Effect

El elenco de Mass Effect 2 . Imagen : BioWare

En 2010, los fans de Mass Effect se llevaron una gran sorpresa: la querida franquicia de videojuegos tendría su propia película, además de que BioWare jugaría un papel predominante en su desarrollo. Tras el anuncio, empezaron a sonar un montón de nombres interesantes para la adaptación cinematográfica . Avi Arad ( cofundador de Marvel Studios) iba a ser el productor de la película , Legendary Pictures y Warner Bros. se encargarían de la financiación , y varios miembros de BioWare estarían involucrados de lleno en el proyecto .

Lamentablemente, eso es todo lo que escuchamos sobre el proyecto, que ya parece estar oficialmente muerto y enterrado .

En una nueva entrevista con Business Insider, Mac Walters, director de Mass Effect: Legendary Edition, confirmó que el el equipo de Legendary Pictures había abandonado el proyecto de la película .

“Parecía que siempre estábamos luchando por temas de propiedad intelectual”, dijo Walters sobre el proyecto. “¿Qué historia vamos a contar en 90 o 120 minutos? ¿Le vamos a hacer justicia?”

Fueron estas preocupaciones las que finalmente provocaron que el guión tuviera que ser reescrito y, posteriormente, cancelado.

Como sabe cualquiera que haya jugado a Mass Effect, estos juegos no se pueden reducir a una simple película de 2 horas. La narrativa trata enormes aventuras que abarcan todo el mundo, las relaciones que se forman entre sus personajes y la lucha por la justicia en un universo cósmico gigantesco . Una película única habría borrado gran parte del matiz distintivo que tiene Mass Effect.

Según Walters, el proyecto sufrió varios cambios antes de que decidiesen archivarlo , y se llegó a barajar incluso convertirlo en una serie de televisión . Pero a pesar de que Walters y Legendary vieron su valor como serie televisiva , el proyecto fracasó.

“Nunca volvió a mejorar después de aquello , y no por falta de intentos”, dijo Walters a Business Insider.

Sin embargo, est o no significa que haya que perder toda esperanza de una futura adaptación de Mass Effect. Si bien parece que a Legendary Pictures se le han quitado las ganas de adaptar la historia, Walters cree que es solo cuestión de tiempo antes de que haya otros interesados . Las adaptaciones de los videojuegos cada vez van más en aumento y Mass Effect tiene una historia que merece la pena contar.

Quizás e l éxito de otras adaptaciones como The Last of Us ( HBO) invite a los ejecutivos a retomar el proyecto de nuevo.