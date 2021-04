El cofundador de Microsoft y filántropo multimillonario Bill Gates vuelve a estar en boca de muchas voces críticas por culpa de la pandemia. Gates ha ofrecido una entrevista a Sky News donde dice que las patentes de las vacunas no deberían compartirse con las naciones más desfavorecidas .



Durante una entrevista, se le preguntó si “sería útil” que se levantaran las protecciones de propiedad intelectual y que las recetas de vacunas se compartieran con el mundo. La respuesta de Gates fue rotunda con un “no” para luego agregar:



Hay un número limitado de fábricas de vacunas en el mundo y la gente se toma muy en serio la seguridad de las vacunas. Por tanto, mover algo que nunca se había hecho, mover una vacuna, digamos, de una fábrica [de Johnson & Johnson] a una fábrica en la India, es novedoso, es solo gracias a nuestras subvenciones y experiencia que puede suceder.

Lo que está frenando las cosas, en este caso, no es la propiedad intelectual. No es como si hubiera una fábrica de vacunas inactiva, con aprobación regulatoria, que fabrica vacunas mágicamente seguras. No, tienes que hacer tests y pruebas de estas cosas. Y cada proceso de fabricación debe analizarse de manera muy cuidadosa.