El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunció recientemente que la era de los peligrosos combustibles con plomo finalmente ha llegado a su fin, pero eso no es exactamente cierto. Un par de cientos de miles de aviones todavía vuelan con gasolina con plomo. Este es el porq ué.

El 30 de agosto, el PNUMA anunció que las estaciones de servicio de Argelia dejaron de dispensar por fin gasolina con plomo. El país fue el último en el mundo en aferrarse al viejo combustible y su destierro significa que el combustible con plomo está fuera de las carreteras de todo el mundo. Sin embargo, lo que falta en el anuncio del PNUMA es que el combustible con plomo sigue vivo y muy arriba , impulsando aeronaves de aviación general.

Hay 230.000 aviones en el mundo que todavía funcionan con combustible con plomo, 167.000 de ellos en Estados Unidos . Desde aviones de entrenamiento Cessna hasta pequeños aviones comerciales.



Una de las primeras cosas que aprendes al comenzar a volar es cómo repostar adecuadamente tu avión. La mayor parte de la gasolina de aviación (avgas) será de 100 octanos de bajo contenido de plomo (100LL).

Otras graduaciones son 100/130 con plomo y es posible que veas una variedad de combustibles sin plomo. Es importante utilizar el combustible específico para tu motor. Poner el combustible incorrecto en un avión tiene un impacto similar a hacerlo en un automóvil, donde el combustible de menor octanaje puede reducir el rendimiento y causar daños por detonación. Sin embargo, tu automóvil no se usa para transportar personas a miles de metros en el cielo.

Avgas usa tetraetil plomo (TEL) para aumentar el nivel de octanaje del combustible. Como señala la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos , muchos motores de aviación de pistón son de alta compresión y alto desplazamiento, y requieren un alto octanaje para mantener la estabilidad, fiabilidad y rendimiento. TEL hace muy bien el trabajo de aumentar el octanaje. El combustible con plomo es especialmente útil en motores turboalimentados.

TEL también es increíblemente tóxico. La inhalación de plomo tiene impactos perjudiciales para el cuerpo humano que van desde daños en el sistema nervioso y el sistema inmunológico hasta problemas de aprendizaje, y un coeficiente intelectual más bajo en los niños. El plomo también es un contaminante ambiental que puede ser absorbido por las plantas y el suelo.

Según Popular Science, los aviones queman entre 150 y 175 millones de galones de combustible con plomo cada año, y el avgas es el mayor contribuyente en las emisiones de plomo restantes de Estados Unidos .

El plomo también es sucio para el avión en sí porque deja depósitos que pueden ensuciar las bujías y corroer las piezas.

Los esfuerzos para reemplazar el combustible con plomo comenzaron hace décadas, pero realmente se han celentado este milenio. La FAA ha establecido la Piston Aviation Fuel Initiative (PAFI) con la EPA, los productores mundiales de combustible y la industria de la aviación para encontrar una solución universal a partir del avgas c on plomo. Todos trabajan para lograr el objetivo de que la mayoría de los 230.000 aviones vuelen, pero con combustible sin plomo. Esa solución aún no se ha encontrado.



El informe de Popular Science señala que el avgas constituye una fracción de la gasolina producida para automóviles , por lo que los grandes productores de combustible tienen pocos incentivos para resolver el problema.

La falta de un combustible universal sin plomo no es el único problema. Hace más de una década, la EPA comenzó a investigar los efectos sobre la salud del avgas con plomo con el objetivo de publicar sus hallazgos en 2017 y posibles cambios regulatorios en 2018. Eso no ha sucedido y la EPA todavía no está impulsando el tema.

Hay algunos focos de esperanza. Como señala la Asociación de Aeronaves Experimentales , una gran variedad de motores de aeronaves pueden funcionar ahora con combustible sin plomo, muchos de ellos sin modificaciones importantes.

Además, un estudio de la Universidad de Santa Clara de 2017 encontró que el UL94, esencialmente avgas 100LL sin plomo, podría usarse en más de la mitad de los aviones de aviación general. Más recientemente, General Aviation Modifications Inc. certificó un reemplazo directo sin plomo para 100LL llamado G100, informa AVweb. El combustible lleva más de una década fabricándose , pero aún puede pasar mucho tiempo antes de que lo veas en tu aeropuerto local. GAMI todavía está preparando la certificación para numerosos motores.

¡Todo esto suena genial! Pero como señala el estudio de Santa Clara, la disponibilidad de combustible sin plomo en los aeropuertos es muy irregular. I ncluso si tienes un avión que puede funcionar con combustible sin plomo, es posible que tengas que quemar 100LL, de todos modos.

Aun así, se están logrando avances y se acerca el día en que el plomo salga de la gasolina de aviación. Pero hasta entonces, los aviones seguirán volando quemando combustible con plomo.