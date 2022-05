Doctor Strange y el Multiverso de la locura ya está aquí, y con el estreno ha llegado una nueva ronda de entrevistas a sus estrellas y creadores, quienes están revelando algunos datos interesantes sobre los personajes del film. En el caso de Benedict Cumberbatch, parece que lo siguen persiguiendo sus acciones (o más bien, las de su personaje) en la última película que lo habíamos visto hasta ahora.

Advertisement

Me refiero, por supuesto, al hecho de que por intentar hacer que el universo olvidara que Peter Parker es Spider-Man, el hechizo salió muy mal y ocasionó una ruptura espacio–temporal que trajo a villanos (y héroes) de otros universos (cinematográficos) del Hombre Araña. Aunque la película nos regaló momentos maravillosos de tres Peters y varios villanos míticos, el hecho es que quizás todo ese desastre se hubiese evitado, además de las muertes en la película, si Strange no hubiese hecho lo que hizo.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Cumberbatch intenta explicar por qué cree que Strange lo hizo:

“[Strange] es un ser humano, y creo que fue un error muy humano. Vio a Peter como un compañero de batallas y también como un adolescente que atravesaba una experiencia muy formativa de no poder ser su verdadero yo, debido a haber sido desenmascarado públicamente, y tras haber perdido a un mentor. Creo que por eso [Strange] decidió intervenir con un gesto de bastante buena intención. Pero mucha gente parecía pensar: ‘Bueno, es algo muy arrogante’. Creo que el hechizo, por sí solo, podría haber estado bien. Todos olvidan que Peter interrumpe el hechizo tantas veces y eso es lo que lo corrompió. Eso es lo que deja entrar [a las personas de otros universos]. Peter, a través de la habilidad que tiene con sus poderes, afecta el hechizo con sus palabras. No es realmente un error de Strange. Tiene razón en querer ayudar a Peter. ¿Qu é tipo de superhéroe sería si no quisiera ayudar a otro superhéroe?”

Tiene un buen punto, Strange. Pero del mismo modo, debemos reconocer que la gente que critica sus acciones también tiene razón en gran parte (y me incluyo entre los críticos). La decisión de intentar hacer un lavado cerebral mundial fue tomada demasiado rápido, demasiado a la ligera, sin tomar en cuenta lo que podría pasar incluso si salía bien, o lo que podría pasar si salía mal (y salió muy mal). Strange sabía que podía hacerlo, la pregunta es, ¿debía hacerlo?

La decisión de hacer el hechizo es muy acorde con el personaje de Strange y su arrogancia, así que el bueno de Benedict no quiera reconocerlo por completo. Especialmente cuando hablamos de alguien que, mientras sacudía la cabeza de forma extraña, vio el futuro en más de 14 millones de escenarios y líneas temporales posibles en su batalla con Thanos. Ese tipo de precaución la dejó completamente de lado en Now Way Home, ya sea por ser un buen amigo, por ser arrogante, o sencillamente porque eso era justo lo que necesitaba el guión para regalarnos esos gloriosos momentos que unieron los Spider-Versos. [vía The Hollywood Reporter]