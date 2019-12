Por qué fracasó el ekranoplano soviético, el proyecto que dio vida al Monstruo del Mar Caspio

Gif : Mustard ( YouTube

En la década de 1960, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, afirmó que estaban desarrollando un proyecto secreto en el interior del país. Se trataba de una especie de navío (que en general era una extraña mezcla mitad avión y mitad barco) que era capaz de romper los récords de velocidad en tierra de la época mientras transportaba una cantidad de carga sin precedentes. Estos vehículos tenían el nombre de ekranoplanos, y esta es la razón por la cual esta tecnología nunca llegó a utilizarse como sus creadores hubieran querido.

En general, esta máquina era una bestia masiva, gigante y aterradora. Pero en realidad nunca entró en producción. El usuario de YouTube Mustard nos explica qué fue lo que sucedió en uno de sus videos:

Originalmente los ekranoplanes en general no estaban destinados para uso militar, pero en la Unión Soviética, la mejor manera de obtener fondos era demostrar el uso en batalla de una nueva tecnología. Además de ser capaz de transportar misiles nucleares, los ekranoplanos tenían otros beneficios. Debido a que en realidad no tocan el agua, no pueden ser detectados por sonares activos y no disparan minas navales, y al mismo tiempo no volaban lo suficientemente alto como para ser detectados por los radares de entonces. Parecía ser perfecto para el transporte encubierto.



Pero los ekranoplanes no eran perfectos. Sus problemas probablemente podrían haberse resuelto con algunos ajustes y cambios adicionales, pero entonces Jruschov ya había sido reemplazado por Leonid Brezhnev, y Brezhnev no estaba tan interesado en proyectos arriesgados y audaces. Los ekranoplanes eran este tipo de proyecto.

A medida que los recursos disminuyeron y los líderes del proyecto se frustraban cada vez más, los planes de desarrollar el ekranoplano fueron abandonados. Simplemente no tenía sentido seguir construyendo estos vehículos. Al final, solo fueron construidos unos pocos ekranoplanos, algunos de los cuales fueron utilizados en el ejército. De hecho, todavía puedes ver uno en Google Maps en Kaspiysk, una ciudad en el Mar Caspio en Rusia. Cuando el gobierno decidió dejar de usar la tecnología de los ekranoplanos en 1991, uno de ellos se quedó abandonado en un puerto:

Captura de pantalla : Google Maps.

Pero la promesa de la tecnología sigue ahí. Cuanto más grande es el ekranoplano, significa que puede ser aún mejor, con conducción mejorada y capacidades ampliadas. Hay demasiados multimillonarios en este mundo. En lugar de construir cohetes tontos, ¿por qué no un ekranoplano?

Es igual de frívolo, pero mucho más divertido.